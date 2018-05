vor 43 Min.

Auf ins frische, grüne Wasser im Naturfreibad

Am Samstag startet das Angebot in Fischach. In diesem Jahr wird zehnjähriges Bestehen gefeiert

Ein wenig frisch könnte es zur Eröffnung noch werden: Am kommenden Samstag, 19. Mai, startet das Naturfreibad Fischach in die Saison 2018. Bis in den September hinein ist dann wieder täglich geöffnet. Im Laufe der Badesaison sind außerdem wieder eine Reihe Veranstaltungen, zumeist mit Musik, geplant. Ob Alphornbläser oder Jazz – beides wird in diesem Jahr im Bad und auf der kleinen Bühne auf dem angrenzenden Mehrgenerationenplatz zu hören sein.

In diesem Jahr steht in Fischach übrigens ein Jubiläum an: Seit zehn Jahren gibt es das Bad, das unter anderem mit Fördergeldern aus der Europäischen Union umgesetzt werden konnte. Das große Jubiläumsfest ist für den 24. Juni geplant.

Dass das Bad in Fischach ein wenig später als viele andere im Landkreis Augsburg öffnet, hat einen Grund: Erst in der zweiten Maihälfte hat sich üblicherweise die nötige Flora für die natürliche Reinigung des Wassers gebildet. Geschwommen wird in Fischach nämlich in Trinkwasser ohne Chlor.

An zwei Wochentagen gibt es ein Angebot für Frühschwimmer

Geöffnet ist täglich von 8.30 bis 20 Uhr. Mittwochs und freitags gibt es zusätzlich ein Frühschwimmerangebot ab 7.30 Uhr. Und von 1. Juni bis 15. August bleibt das Bad jeweils freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.Unter anderem kostet die Tageskarte für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder zwei Euro. Familien können einen Tag für zehn Euro ins Naturfreibad. Die Kosten für Saisonkarten sind gestaffelt nach dem Wohnort: Fischacher zahlen weniger als Auswärtige.

Ein wenig mehr zahlen als im vergangenen Jahr müssen übrigens alle Besucher des Kutzenhausener Bads in diesem Jahr, statt zwei Euro zahlen Erwachsene nun 2,50 Euro, Kinder 1,50 Euro statt einem Euro.

Das Bad hat seit vergangenem Samstag wieder regelmäßig geöffnet und ist bei gutem Badewetter, das bedeutet bei mehr als 22 Grad und Sonne, jeden Tag des Sommers von 10 bis 19 Uhr für die Badegäste zugänglich. In den folgenden Jahren soll das Bad grundlegend saniert werden. (jah)