Auf was Eltern beim Übertritt achten sollten

Auch wenn der Notenschnitt für das Gymnasium passt, sind viele Eltern verunsichert, auf welche Schule ihr Kind wechseln soll. Was besonders wichtig ist.

Von Angela David

„Wir haben uns jetzt fünf Schulen angeschaut – nun müssen wir gemeinsam überlegen ...“ In vielen Familien ist der Übertritt auf die weiterführende Schule derzeit das beherrschende Thema. Denn in diesen Tagen finden die Infoveranstaltungen an den Schulen statt. Realschule oder Gymnasium? Stadt oder Land? Privat oder staatlich? Viele Eltern sind sich nicht einmal sicher, ob ihr Kind ans Gymnasium wechseln soll, obwohl es hervorragende Noten hat. Ist es dem Druck gewachsen? Was ist die richtig Entscheidung? „Viele Eltern sind verunsichert“, spürt auch Stefan Düll, Direktor des Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasiums. Schließlich könne niemand in die Zukunft sehen, ob das Kind am Gymnasium zurecht kommen wird. Aber der Neusässer Schulleiter hat ein paar nützliche Hinweise und Tipps:

Wie aussagekräftig ist das Übertrittszeugnis?

Was da drinstehen wird, können die Grundschullehrer jetzt schon den Eltern ziemlich genau erläutern. Da sind natürlich zum einen die Noten, aber auch bei der Beurteilung des Lern- und Sozialverhaltens der Schüler wird meistens schon deutlich, für welche Schulart das Kind geeignet ist. „Die Beurteilung der Grundschullehrer hat eine hohe Prognosequalität“, sagt Stefan Düll. Aus seiner Erfahrung gab es oftmals bei jenen Kindern, die später am Gymnasium scheitern, schon früher von Seiten der Grundschule Bedenken.

Ist mein Kind fürs Gymnasium geeignet?

Abgesehen vom Notenschnitt (mindestens 2,33) braucht ein Kind für eine erfolgreiche Gymnasiallaufbahn nach Dülls Meinung „viel Sitzfleisch“. Es sollte in der Lage sein, sich regelmäßig hinzuhocken und zu lernen, sich in Krisenzeiten vielleicht auch mal zwei Wochen lang voll reinzuhängen, wenn es in einem Fach hapert. „Das Kind sollte auch einen gewissen Ehrgeiz und Freude am Lernen und am Erfolg haben“, so der Gymnasialrektor. Wichtig sei auch ein „hohes Maß an Frustrationstoleranz“, wenn die Noten nicht so gut sind wie an der Grundschule. Dann heißt es durchhalten und weitermachen.

Welche Kompetenzen sind wichtig?

Die Noten in Deutsch und Mathe seien laut Düll am Wichtigsten, denn wer sich in Deutsch schwer tut, hat es auch in allen anderen Fächern nicht leicht, wo sprachliche Ausdrucksfähigkeit gefragt ist und man die Fragen richtig verstehen muss. Die Mathenote zeigt, wer strukturiert denken und knobeln kann, „auch mal so lange, bis man die Aufgabe gelöst hat“.

Was bringt das G9?

In den vergangenen Jahren hatte die Realschule vermehrt Zulauf von Schülern, die eigentlich für das Gymnasium geeignet gewesen wären, die Belastungen des achtjährigen Gymnasiums aber scheuten. Laut Düll hing das stark mit dem Nachmittagsunterricht ab der 5. Klasse zusammen. Dadurch hatten viele Familien das Gefühl, es bliebe nicht genügend Zeit für Hobbys und Freizeit. Mit der Rückkehr zum G 9 werde weitgehend auf Nachmittagsunterricht in der Unterstufe verzichtet. „Viele Schulen haben die Absicht, dass es keinen Pflichtnachmittagsunterricht in der 5. und 6. Klasse geben soll“, so Düll. So sind in den ersten drei Jahren Wochenstunden von 30, 30 und dann 32 geplant. Außerdem seien einige Lerninhalte auf später verschoben worden, die dann altersgemäß vermittelt werden. „Besonders in Mathe gab es einiges, das für manchen Schüler noch zu früh war und schwer zu verstehen.“ Außerdem wirke es sich positiv aus, dass die Schüler künftig ein Jahr älter und reifer sind, wenn sie in die Oberstufe kommen.

Kann das Kind selbst entscheiden?

In manchen Familien gehen die Eltern mit den Viertklässlern zu den Infoabenden der Schulen und lassen das Kind dann selbst entscheiden, wo es ihnen am besten gefallen hat. Oftmals spielt auch die Schulwahl der Freunde eine große Rolle. Dies sieht der Schulleiter kritisch: „Die Freunde von heute sind häufig nicht mehr die Freunde am Jahresende.“ In der neuen Schule ergeben sich rasch neue Freundschaften, allein schon aufgrund unterschiedlicher Wahlfächer oder Ganztagsbetreuung. Darauf sollten die Eltern also nicht das Hauptaugenmerk richten. Darüber hinaus findet Stefan Düll, dass der Eindruck von einem einzigen Infoabend noch nicht viel sagt. Ob das Kind anhand dessen allein eine Entscheidung treffen kann, bezweifelt er.

Worauf soll man dann achten?

Laut Düll sei der vielleicht wichtigste Faktor ein kurzer Schulweg, den das Kind später dann möglichst mit dem Fahrrad bewältigen kann. Denn oftmals endet der Unterricht früher oder man hat noch einen Arzttermin und kommt später. Außerdem fördert das die Selbstständigkeit. Wichtig sei auch der Schulzweig, etwa bei eindeutig musischer oder mathematischer Begabung, wobei Düll zu Bedenken gibt, dass Mathe in allen Fachrichtungen fester Bestandteil ist – mit schriftlicher Abiturprüfung.

Und wenn es nicht klappt?

Stefan Düll sagt, dass ein Großteil der Schüler am Gymnasium auch dort bleibt. „Spätestens am Ende der 6. Klasse weiß man, wer wirklich geeignet ist“ oder besser an die Realschule wechselt. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, eine Klasse zu wiederholen. So hätten auch Spätentwickler noch eine Chance. Düll erklärt, dass vor allem jene, die nach der zehnten Klasse an die FOS wechseln, oft hervorragende Ergebnisse erzielen und sich leicht tun, weil sie im Gymnasium schon viel Rüstzeug mitbekommen haben.

