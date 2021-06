Siesta im Landkreis Augsburg: Schlafen - wie im Märchen

Ein Mittagsschlaf im Sommer - der kann sehr erfrischend sein. Oder droht uns am Ende die Pandemie der Siesta?

Welches ist ihre Lieblingsfigur aus Grimms Märchen? Ich habe mich gestern zumindest auf einmal wie der Prinz in Dornröschen gefühlt. Sie wissen schon: Er zerteilt das Brombeergesträuch und kommt in ein Schloss, in dem 100 Jahre zuvor alle von einem Moment auf den anderen in tiefen Schlaf gefallen sind.

Solche Szenen kann man auch im Sommer auf einer mittäglichen Radtour durchs Augsburger Land sehen: Da schlafen die Streckenarbeiter der Bahn in ihren Fahrzeugen, gut ausgestattet mit Nackenhörnchen und verdunkelnder Sonnenbrille. Wenige Kilometer weiter ist einem Baggerfahrer das Kinn auf die Brust gesunken, die Augen sind geschlossen. Was ist da los?

Die Siesta breitet sich pandemieartig aus

Da wird sich doch nicht die Angewohnheit der Siesta, bislang eher bekannt aus südlichen Ländern, auch bei uns ausbreiten? Als ob wir mit der einen Pandemie nicht schon genug zu tun hätten. Und wie könnten wir uns davor schützen? Gerade die mittägliche Hitze im Sommer scheint ja nur noch mehr zur Ausbreitung des Ausruhens in den Mittagsstunden beizutragen.

Da hilft wohl wieder mal nur, die positiven Seiten zu sehen. Der kurze Schlaf soll schließlich für neue Schaffenskraft sorgen. Und mal ehrlich: 100 Jahre schlafen können und dann keinen Tag gealtert wieder aufwachen - das ist schon eine märchenhafte Vorstellung.