vor 48 Min.

Aufwertung zur Umweltstation?

Vorschlag für die Kreppenmühle

Der FW-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring macht sich für das Diedorfer Umweltkompetenzzentrum stark. Er hat sich in Absprache mit Diedorfs Bürgermeister Peter Högg an den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber gewandt. Ihm schlägt er vor, das Umweltzentrum in den Status einer Bayerischen Umweltstation zu erheben. Dabei handelt es sich um vom Freistaat unterstützte Einrichtungen der außerschulischen Umweltbildung, von denen es unterdessen 58 in ganz Bayern gibt.

An der Schmuttermühle sei viel geschehen, begründet Mehring seinen Vorschlag. Zahllose Veranstaltungen und ein Naturlehrpfad lockten viele Hundert Gäste sowie Kindergartengruppen und Schulklassen aus der ganzen Region an. „Das vor Ort gelebte Konzept passt bestens in den Reigen der bayerischen Umweltstationen, und es ist an der Zeit, das ehrenamtliche Engagement vor Ort mit Rückenwind der Landespolitik zu begleiten“, schreibt Mehring.

Außerdem hat er den Umweltminister zu einem Ortstermin nach Diedorf eingeladen. (AL)

