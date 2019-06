00:34 Uhr

Außenseiter des Lebens

Anselm Oelze liest bei Bücher Max

Der 1986 in Erfurt geborene Schriftsteller Anselm Oelze setzt in seinem Erstling „Wallace“ allen zu kurz Gekommenen der Geschichte ein Denkmal. Am Montag, 24. Juni, liest der Autor um 19.30 Uhr bei Bücher Max in Neusäß aus seinem Erstlingswerk. Mit seinem Debüt ist Anselm Oelze ein philosophischer Abenteuerroman gelungen, ein literarisches Denkmal für die Außenseiter des Lebens und der Geschichte. Das Buch ist für den Debütpreis der lit.COLOGNE 2019 nominiert.

Jeder kennt Darwin, aber wer ist Wallace? Alfred Russel Wallace hat zeitgleich oder sogar früher als Darwin die Evolutionstheorie erdacht. Ruhm hat er keinen geerntet. Frühjahr 1858: Ein Brief verlässt eine kleine Insel in den Molukken. Sein Ziel ist Südengland. Sein Inhalt: ein Aufsatz über den Ursprung der Arten. Kaum ein Jahr später sorgt die Schrift für Aufsehen und wird bekannt als Theorie der Evolution. Doch nicht der Verfasser des Briefes, der Artensammler Alfred Russel Wallace, erntet den Ruhm dafür, sondern sein Empfänger, der Naturforscher Charles Darwin. Von Wallace bleibt lediglich eine nach ihm benannte Trennlinie der Arten im Malaiischen Archipel.

Einhundertfünfzig Jahre später stößt der Museumsnachtwächter Albrecht Bromberg auf das Schicksal des vergessenen Wallace. Er begibt sich auf seine Spuren. (AL/Foto: Agentur)

