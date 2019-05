18:15 Uhr

Ausstellung über die unsichtbaren Lasten des Lebens

In ihren Installationen beschäftigt sich Künstlerin Jaremie Otternbach mit seelischem Gepäck. Nun sind ihre Werke im Neusässer Rathaus zu sehen.

Das Leben ist stets eine Reise mit Gepäck, mal mit leichterem, mal mit schwererem. In ihrer Serie „Gepäck“ hat sich die Künstlerin Jaremie Otternbach genau damit beschäftigt und zeigt nun im Rathaus Neusäß ihre Werke. „Als Künstlerin und Musikerin bin ich zunächst immer gewöhnt, viel zu schleppen“, erklärt Otternbach und sieht das Thema zuerst von der pragmatischen Seite. Ihr ist aber klar, dass so manches „Gepäck“ auch als Last das seelische Leben begleiten kann.

Rucksäcke und Beutel verdeutlichen die zu bewältigenden Lasten

Besonders die unsichtbaren, seelischen Lasten wiegen oft schwerer, als ein großes Gepäckstück“, verdeutlichte Vernissagerednerin Sylvia Jäkel. Mittels der Farbe verdeutlicht die Künstlerin dem Besucher die Größe der jeweiligen Lasten, die Menschen im Laufe ihres Lebens als „Gepäck“ mit sich tragen müssen. Dabei zeigen die Installationen mit Rucksäcken, Beutel und Umhängetaschen an den Wänden, gefertigt aus Folien und mit kräftigen Acrylfarben bemalt sowie ihre auf Folie oder Zellglasfolie gemalten Acrylbilder, die erträglichen, zu bewältigenden Lasten.

„In diesem durchsichtigen, fast unsichtbaren Gepäck, haben keine schweren Sachen Platz“, erläutert Ottenbach. Sie sollen eher den Betrachter zu einem lockeren und farbigen Umgang mit dem Kunstwerk und den damit auszudrückenden Lasten veranlassen und ihm gleichzeitig verdeutlichen, nicht alles zu schwer zu nehmen. „Lass es stecken“, möchte die Künstlerin ihm mit auf den Weg geben.

Dagegen verdeutlichen die dunklen Tusche- und Bleistiftarbeiten, alle gearbeitet auf Arbeitsblättern in Form von Koffern, Taschen und Tragetüten, eindrucksvoll die schweren Lasten, die Gemüt und Seele des Menschen bedrücken, oft bis ins Unerträgliche. Gerne arbeitet Jaremie Otternbach auf völlig unterschiedlichen Ebenen, die sich vermischen, ergänzen, überlappen und sich letztlich zu einem Ganzen zusammenfügen.

Neben der Malerei liebt die Künstlerin die Musik

Seit frühester Kindheit malt Jaremie Otternbach bereits. „So wie eben alle Kinder. Ich habe nur nicht mehr aufgehört damit und die Malerei zum Beruf gemacht“. In gleicher Weise wie die bildende Kunst begleitet sie die Musik bereits durch ihr ganzes Leben. Die Saxofonistin, Sängerin und Songwriterin umrahmte die Eröffnung ihrer Ausstellung somit, begleitet von ihren Kollegen, der Formation „Schräglage“ selbstverständlich auch selbst musikalisch mit dem, von ihr geschriebenen, Song: „Gepäck“.

Die Musik ist ihr künstlerischer Hauptpunkt und für sie ein wunderbares Gegengewicht. Die 1960 in Mindelheim geborene Künstlerin absolvierte ein Kunststudium an der Universität Augsburg und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Ausgewählte Arbeiten befinden sich des Weitern in öffentlichen Sammlungen von München bis Mexiko.

Die Ausstellung im Rathaus Neusäß ist noch bis zum 20. Juni Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr zu sehen.

Themen Folgen