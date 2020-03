05.03.2020

Auto-Umrüster Quantron erhält 1,25 Millionen Euro

Gersthofer Firma bekommt Geld vom Wirtschaftsministerium

Das junge Gersthofer Unternehmen Quantron, das gebrauchte Nutzfahrzeuge von konventionellen Antrieben auf Elektroantrieb umrüstet, erhält 1,25 Millionen Euro aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium.

Diese Nachrichten überbrachte der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, Fabian Mehring bei einem Besuch des Unternehmens. Mehring hatte sich im Herbst bei Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) für eine Förderung der innovativen E-Mobilität-Spezialisten vom Lech durch den Freistaat Bayern stark gemacht.

Am aktuellen Standort in der Gersthofer Flotowstraße erläuterten Quantron-Manager Tobias Schley und Vorstand Herbert Robel dem Parlamentarier, weshalb die Landesmittel in den derzeit entstehenden Räumlichkeiten beim Güterverkehrszentrum bestens angelegt sind. Ebenso absolvierten sie mit Mehring und FW-Landratskandidatin Melanie Schappin eine Testfahrt mit dem elektrisch betriebenen Kleinbus des Unternehmens, der in Kooperation mit einem türkischen Partner im deutschsprachigen Raum vertrieben werden soll.

Schließlich zeigten die Unternehmer dem Politiker die Baustelle ihrer neuen Unternehmenszentrale, in denen die wachsende Zahl an Mitarbeitern des Start-Up-Unternehmens in Zukunft arbeiten und von Gersthofen aus Innovationen von überregionaler Bedeutung auf den Weg bringen werden.

Mehring zeigte sich begeistert vom Geschäftsmodell des Mittelständlers: „Quantron ist ein echter Hidden-Champion unserer Heimat. Schon kurze Zeit nach seiner Gründung hat sich das Start-Up-Unternehmen erfolgreich auf dem vielversprechenden Zukunftsmarkt der emissionsfreien Mobilität etabliert.“ Quantrons Idee ermögliche emmissionsfreie Mobilität, ohne dabei durch die Produktion neuer Karosserien einen erneuten ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. So könnten Fahrzeuge eine umweltfreundliche Wiedergeburt mit längerer Lebenszeit feiern. (AL)

