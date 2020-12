10:55 Uhr

Auto auf Parkplatz in Fischach beschädigt

Er hatte sein Auto in Fischach geparkt. Doch als er zurückkam, erlebte ein 62-Jähriger eine böse Überraschung.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, parkte ein 62-Jähriger am Dienstag, 22. Dezember, in der Zeit zwischen 18.30 und 19.45 Uhr parkte sein Auto auf zwei Supermarktparkplätzen an der Augsburger Straße in Fischach.

Einkaufswagen hat in Fischach vermutlich Schaden verursacht

Vermutlich stieß laut Polizei ein Fußgänger mit einem Einkaufswagen gegen die Beifahrertür des geparkten Wagens und verursachte dort einen Schaden an der Tür in Höhe von circa 800 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, sollen sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900 melden. (lig)

