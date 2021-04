Autofahrerin kollidiert in Emersacker mit Verkehrsschild

Beim Manövrieren mit ihrem Auto fährt auf dem Parkplatz an der Hubertuskapelle eine 62-Jährige gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens.

Mit einem Verkehrsschild ist eine Autofahrerin am Sonntag auf einem Parkplatz in Emersacker kollidiert. Das Schild geriet dadurch in Schräglage.

Nach Auskunft der Polizei wollte die 62-Jährige um 13 Uhr auf dem Parkplatz bei der Hubertuskapelle nahe des Damwildgeheges ihren Wagen parken. Beim Manövrieren kollidierte sie leicht mit dem Pfosten eines Fahrradwegschildes, das hierdurch in Schräglage geriet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. (thia)