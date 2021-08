In Aystetten gibt es erneut Ärger wegen Bauplänen

Plus Wo normalerweise Villen mit großen Gärten stehen, soll in Aystetten ein Mehrfamilienhaus hin. Nicht zum ersten Mal regen Nachbarn sich über solche Pläne auf.

Beim dritten Versuch hat der Aystetter Gemeinderat dem Bauantrag zugestimmt. Im Süden des Orts, wo normalerweise vor allem Villen auf großen Grundstücken stehen, soll ein Wohnhaus mit zwei Einheiten und einer Doppelgarage gebaut werden. 1800 Quadratmeter hat das Baugrundstück, knapp 1000 Quadratmeter soll die Wohnfläche betragen. Dieser "Block" vor ihrer Nase passt gleich mehreren Nachbarn gar nicht. Sie protestierten im Gemeinderat.