Backsteinfassade löst in Ustersbach eine lebhafte Debatte aus

Backsteinfassaden, wie hier an der Kirche St. Thaddäus in Kriegshaber, haben einige Vorteile.

Plus Die Bauherren eines Einfamilienhauses in Mödishofen möchten gerne eine Backsteinfassade haben. Doch eigentlich das an dieser Stelle nicht erlaubt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Einige Diskussionen entfachte die formlose Bauvoranfrage zur Errichtung eines Familienhauses am Hopfenweg in Mödishofen aus. Grund war der Wunsch der Bauherren nach einer Befreiung einer Festsetzung des Bebauungsplans. Der lässt bei der Außenwandgestaltung nur verputzte, gestrichene oder holzverschalte Flächen zu.

Gewünscht wurde allerdings aufgrund der Bauweise als Holständerbau eine Backsteinfassade. Von der Optik soll die Farbgestaltung der dahinterliegenden Kirche angeglichen werden. Das Haus sei von seiner Gestaltung an historischer schwäbischer Bauweise angelehnt, argumentierten die Bauherren. Es solle nicht modern und „neu“ im Sinne von Würfelarchitektur erscheinen. Die Fassade wäre zudem maximal ökologisch, da sie nie gestrichen werden müsse und somit auch keine Emissionen verursache.

Bauamt Gessertshausen empfiehlt mehr Kreativität

Da eine derartige Befreiung innerhalb des planerischen Geltungsbereichs bislang noch nicht erteilt wurde, entfachte sich eine Diskussion über Für und Wider. Andreas Sauer, Bauamtsleiter der Gemeinde Gessertshausen, riet, in diesem Falle die gestalterischen Maßnahmen des Bebauungsplans großzügiger als bisher auszulegen, um Bauherrn mehr Kreativität zu ermöglichen. Dem folgte schließlich auch das Gremium mit 10:2 Stimmen, allerdings mit der Auflage, dass die Backsteinfassade in heller Ausführung erfolgen müsse.

Breiten Diskussionsraum nahm auch die Einbeziehungssatzung „Südlich der Wiesenstraße“ in Mödishofen auf Erweiterung des Geltungsbereichs für ein zusätzliches Grundstück ein. Mehrheitlich setzte sich schließlich die Meinung durch, dass der weitere Bauplatz zu einer gefälligeren Abrundung des dortigen Areals führe. Die Planungsbegünstigten müssen jedoch eine Reihe von Verpflichtungen erfüllen, unter anderem sich angemessen an den Planungs- und Erschließungskosten zu beteiligen und sich zu verpflichten, innerhalb von fünf Jahren zu bauen.

Milchviehstall Demnach entsteht der Neubau auf der südöstlichen Grundstücksteilfläche, unmittelbar gegenüber dem Aussiedlerhof. Der Milchstall soll eine Grundfläche von knapp 4500 Quadratmetern erhalten. Die Außenwandhöhe betragen circa 4,4 Meter, die Firsthöhe 9,3 Meter.

Güllegrube mit einem Durchmesser von 28 Metern

Des Weiteren wird dort eine unterirdische Zisterne mit 100 Kubikmetern Inhalt sowie eine Güllegrube mit einem Durchmesser von 28 Metern geplant. Die Wandhöhe der Grube beträgt sechs Meter, davon liegen vier Meter unter und der Rest über dem Gelände. Das Projekt dient dem bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb und nimmt nach Feststellung der Verwaltung nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein. Die Eingrünung des Bauvorhabens sowie die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden gegenwärtig vom Bauherrn mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt geklärt.

Gemeindeentwicklung Thema war zudem das Gemeindeentwicklungskonzept und der Vitalitätscheck 2.0. Hier bat das eingebundene Planungsbüro um eine Fristverlängerung für die Entwurfs- und Ergebnispräsentation. Dem Wunsch kam der Gemeinderat nach. Gleichzeitig forderten die Gremiumsmitglieder Angelika Ortner , Anja Völk und Thomas Kögel , die Planungen zum Konzept, die coronabedingt stilllagen, nach den Lockerungen zur Corona-Pandemie wieder intensiv voranzutreiben.

Der Errichtung eines Milchviehstalls mit Güllegrube am Sonnenhof in Ustersbach steht nichts im Wege. Der Gemeinderat hat dazu einstimmig sein Einverständnis erteilt.

