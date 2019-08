vor 18 Min.

Badeunfall in Kärnten: Frau aus Meitingen ist außer Gefahr

Am Silbersee bei Remshart hat es vor einigen Jahren ein Badeverbot erteilt. In diesem Teil des Sees hatten sich größere Mengen Schlingpflanzen gebildet.

Die 75-jährige Meitingerin hat sich in Seerosen verheddert und wäre fast ertrunken. Wie sich Schwimmer in solcher Not verhalten sollten.

Von Regine Kahl

Der gesundheitliche Zustand der 75-jährigen Meitingerin, die fast im Ossiachersee in Kärnten ertrunken wäre, ist stabil. Dies teilt das Klinikum in Klagenfurt auf Nachfrage mit. Die Frau werde nach dem Badeunfall in der Klinik betreut.

Wie berichtet, waren es dramatische Szenen, die sich auf dem See in Kärnten abgespielt hatten. Die Frau war beim Schwimmen in Seerosen geraten, hatte sich darin verheddert und strampelte mit Händen und Beinen. Ihr Glück war ein 65-jähriger deutscher Urlauber, der die Hilflose vom Balkon aus im Wasser gesehen hatte. Mit dem Ruderboot und einem Gartenschlauch als Seil zog er mit zwei anderen Urlaubern die bewusstlose Frau heraus. Am Ufer konnte die 75-Jährige von Rettungskräften wiederbelebt werden.

Ruhig bleiben und die Pflanze vom Bein abzustreifen

Wieso können Schlingpflanzen oder Seerosen für Schwimmer zur Falle werden? Grundsätzlich seien Unterwasserpflanzen nicht gefährlich, betont Tobias Neubaur von der Wasserwacht Steppach. In bayerischen Seen gebe es keine Pflanzen, die jemanden aktiv unter Wasser ziehen können. Neubaur: „Gefährlich wird es nur dann, wenn sich ein Schwimmer in einer Pflanze verheddert und in Panik gerät.“ Badegäste, die mit den Beinen wild um sich strampeln, verfangen sich womöglich noch mehr. Neubaur rät: Wenn man sich in einer Unterwasserpflaze verfangen hat, sei es wichtig ruhig zu bleiben und die Pflanze vom Bein abzustreifen. Anschließend sollte man möglichst flach an der Wasseroberfläche aus dem Bereich herausschwimmen um sich nicht erneut zu verfangen. Wenn man sich nicht befreien kann, sollte man durch laute Rufe auf sich aufmerksam machen, so der Wasserwachtler.

Der Retter in Kärnten habe richtig gehandelt: Wenn möglich kann man dem Menschen in der Not einen schwimmbaren Gegenstand zuwerfen, zum Beispiel einen Schwimmring oder ein Holzbrett. So könne er sich daran festhalten und sich beruhigen. In jedem Fall sollte man nie selbst in den Wasserpflanzenbereich schwimmen, um sich nicht selbst zu gefährden. Das Wichtigste ist, professionelle Hilfe zu organisieren: Wasserwacht oder DLRG verständigen bzw. Notruf 112 und zu beruhigen.

Themen Folgen