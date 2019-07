Beck + Heun: Mit modernen Robotern zum Rollladen-Riesen

Plus Die Firma im Altenmünsterer Ortsteil Hennhofen hat investiert. Maschinen bauen hier aus Ziegeln fertige Rollladenkästen – und das beinahe vollautomatisch.

Menschliche Arbeiter findet man in der neuen Halle von Beck + Heun in Hennhofen kaum mehr. Sechs neue Roboter haben hier die Arbeit übernommen. Beinahe vollautomatisch fertigen Sie aus Ziegeln fertige Kästen, in die später Rollladen eingebaut werden. Und das am laufenden Band und mit filigraner Präzession. Beim Rundgang durch die neue Halle wird deutlich, wie sich die Firma in wenigen Jahren verändert hat.

Als das Unternehmen 2004 das ehemalige Buggele-Betriebsgelände kaufte, war man in Altenmünster froh, dass sich im Gewerbegebiet wieder etwas tut. Mittlerweile hat sich die Produktionsfläche in Hennhofen vervielfacht. Und es werden so viele Rollladenkästen produziert, wie nie zuvor. Woran das lieg? „Die Auftragslage ist gut“, sagt Vertriebsleiter Karl-Heinz Lutz. Die Firma profitiere vom anhaltenden Bauboom und komme mit der Produktion kaum hinterher. Produziert wird in Hennhofen überwiegend für den süddeutschen Raum und für Österreich. Hier sei man mittlerweile der „Platzhirsch“, meint Lutz. Die Rollladenkästen finden sich in sämtlichen Gebäudetypen. 99 Mitarbeiter zählt das Werk in Hennhofen. Anfangs waren es in Hennhofen 30. Insgesamt arbeiten bei Beck + Heun 365 Menschen. Drei Standorte hat das 1962 gegründete Unternehmen in Deutschland. Die Zentrale liegt im hessischen Mengerskirchen. Über die Jahrzehnte hat sich eine Menge getan.

„Das Thema Ziegel ist sehr bayerisch“

Deutlich wird das in der nun eröffneten Betriebshalle in Hennhofen. Volker Beck von der Beck Holding sagte, die Firmenleitung habe „nicht lange überlegen müssen“, in welcher Niederlassung des Unternehmens man die Produktion ausbauen solle: „Das Thema Ziegel ist sehr bayerisch.“ Deshalb habe man sich für den Standort Altenmünster entschieden. In der neuen Fertigungsanlage könnten zweieinhalb Mal so viele Rollladenkästen wie bisher produziert werde Die Halle mit einer Fläche von knapp 69 mal 43 Metern und einer Investitionssumme von fünf Millionen Euro ist das neue Herzstück von Beck + Heun in Hennhofen. Insgesamt fünf Millionen Euro hat die 6000 Quadratmeter große Halle mit den sechs neuen Robotern gekostet. Beinahe alles läuft hier im Teilschichtbetrieb von 4 bis 22 Uhr vollautomatisch.

290 000 Meter an Rollladenkästen im Jahr

Durch die Halle führt ein großes Laufband, das die angelieferten Ziegel von Station zu Station führt. Als Erstes werden die Paletten mit den Ziegeln noch von einem Menschen ausgepackt, dann übernimmt der erste Roboter. Er prüft die angelieferten Ziegel. Eine Kamera erkennt sofort, ob ein Stückchen abgebrochen ist, und sortiert die minderwertigen Ziegel aus. Später werden die Teile in einem Wärmetunnel auf 35 Grad erhitzt. Das sei wichtig, um sicherzustellen, dass der Kleber auf dem Ziegel halte, erklärt Sebastian Mayer, Fachberater bei Beck + Heun. Auch den Klebstoff bringt ein Roboter auf. Auf den Millimeter genau. Mayer: „Vorher mussten wir das alles per Hand machen“. Das sei nicht nur ungenauer, sondern brauche auch deutlich mehr Zeit. Heute bohren und fräsen die Maschinen die Ziegel auf die gewünschte Länge. Je nachdem, wie groß der Rollladen später werden soll. Am Ende des langen Laufbands kommen nach etwa einer halben Stunde die fertigen Ziegelrollladenkästen an. 290 000 Meter an Rollladenkästen im Jahr laufen hier übers Band. Sie verkauft Beck + Heun an Baustoffhändler sowie Rollladen- und Fensterbauer.

Nahezu vollautomatisch entstehen am Band solche Ziegelkästen, die später Rollladen aufnehmen sollen. Bild: Marcus Merk

Weniger Menschen am Band

Obwohl sich die Fertigung der Rollladenkästen weitestgehend automatisiert hat, werde es in Hennhofen künftig nicht weniger Mitarbeiter geben, versichert Betriebsleiter Karl-Heinz Lutz. „Wir brauchen jetzt weniger Menschen am Band, haben aber mehr Kapazität für andere Bereiche“, sagt er. Im Einkauf oder der Logistik zum Beispiel. In der alten Halle, die nicht weit von der neuen steht, werde weiterhin noch mehr per Hand gearbeitet, sagt Lutz. Dort werden zum Beispiel Insektenschutzgitter und Rollladenkästen aus Kunststoff hergestellt.

Während die neue Halle gerade erst eröffnet wurde, wird bei Beck + Heun schon über weitere Vergrößerungen nachgedacht. „Es wäre noch Platz für eine weitere Halle“, sagt Lutz. Konkret sind die Pläne dazu aber noch nicht.