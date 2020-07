05:54 Uhr

Begehrt bei Investoren: Erneute Anfrage für Solarpark in Baiershofen

Von der Sonne verwöhnt scheint der Altenmünsterer Ortsteil Baiershofen zu sein. Davon profitieren nicht nur Blumen und Obstbäume am Dorfanger, sondern auch die Solarindustrie will daraus durch den Bau von Solarparks ihren Nutzen ziehen.

Plus Gemeinderäte in Altenmünster sehen das Vorhaben einer weiteren elf Hektar großen Solaranlage skeptisch. Das sind ihre Gründe.

Von Josef Thiergärtner

Der Altenmünsterer Ortsteil Baiershofen scheint bei Solarpark-Investoren besonders begehrt zu sein. Das Vorhaben der Firma Vento ludens aus Jettingen-Scheppach zum Bau eines neun Hektar großen Parks befindet sich bereits in der finalen Phase. Die Bauvoranfrage für einen Solarpark mit elf Hektar im Südwesten des Dorfes, für den das Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen verantwortlich zeichnet, erhielt für diese Größenordnung allerdings keinen positiven Bescheid im Gemeinderat.

Die Ursache für die zurückhaltenden Meinungen bei diesem Vorhaben lagen hauptsächlich an der Größenordnung, denn die bisherigen Anfragen des Investors bezogen sich auf nur ein Grundstück mit 6,6 Hektar. Für Maximilian Rau und Simon Litzel ist das zu viel an Fläche, die der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird. „Wir leisten doch schon genügend Beitrag für die Energiewende, und es gibt bestimmt Gebiete, die für Landwirte weniger Bedeutung haben“, war deren Meinung. „ Altenmünster ist eine Flächengemeinde, wir können deshalb durchaus mehr grüne Energie liefern, als wir selber verbrauchen können“, merkte Zweiter Bürgermeister Klaus Kaifer an. Eine solch große Solarpark-Dichte in diesem Raum erscheint aber auch ihm bedenklich. Denn nur ein paar Kilometer entfernt im Nachbarlandkreis Günzburg befinden sich weitere große Anlagen.

Einige Gemeinderäte wollen Erfahrungen mit erstem Solarpark abwarten

Andere Kollegen wollten die Angelegenheit gerne zu einem späteren Zeitpunkt behandeln, wenn die Bevölkerung sich hierzu eine Meinung gebildet hat oder erste Erfahrungen aus der neuen Anlage im Norden vorliegen. Für Bürgermeister Florian Mair kam dies jedoch nicht infrage. „Uns liegt eine Anfrage für ein Vorhaben auf drei Grundstücken in diesem Ausmaß vor, und darüber haben wir heute zu entscheiden“, war seine klare Vorgabe. Einstimmig lehnte daraufhin das Gremium die Voranfrage für den Solarpark in dieser Größenordnung ab.

Bedeutend einfacher gestaltete sich der notwendige Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für den Solarpark der Firma Vento ludens im Nordwesten des Ortsteiles Baiershofen. Paticia Goj vom Planungsbüro OPLA stellte das Vorhaben in einer detaillierten Präsentation vor und hob dabei nochmals die wesentlichen Faktoren hervor. Die für die Anlage notwendige Fläche werde derzeit landwirtschaftlich genutzt, Biotope oder sonstige schutzwürdige Bereiche seien nicht zu berücksichtigen, die Eingrünung werde umfassend erfolgen, betonte die Diplom-Ingenieurin

8000 Quadratmeter Ausgleichsfläche sind für Solarpark in Baiershofen nötig

Die Maßnahme erfordert eine Ausgleichsfläche von 8000 Quadratmetern. Wo diese entstehen, ist noch nicht bekannt, sie wird aber im Gemeindegebiet geschaffen, erfuhren die Räte auf Nachfrage. Günter Zott erschienen die Maße der notwendigen Wirtschaftsgebäude zu groß. Mit Projektleiter Markus Hölzl vom Investor Vento ludens einigte sich das Gremium auf eine verringerte Höhe von drei Metern und eine Gesamtfläche von 100 Quadratmetern. Nach der Klärung einiger Details stimmten die Räte bei zwei Gegenstimmen der Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes zum Bau des Solarparks zu.

