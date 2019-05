vor 2 Min.

Bei Auffahrunfall gab’s leichte Verletzungen

Einen Auffahrunfall gab‘s in Diedorf.

Er bremste ab, das kam dem Fahrer nach ihm zu überraschte. Es krachte in Diedorf.

Bahnunterquerung mit Folgen: Am Samstagmorgen gegen 10.18 Uhr fuhr in Diedorf ein 42-jähriger Autofahrer einem 29-jährigen Autofahrer hinten auf. Wegen der nur einspurig befahrbaren Bahnunterführung hatte der 29-Jährige nach Angaben der Polizei abgebremst, um dem entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. Dies erkannte der 42-Jährige zu spät. Im Fahrzeug des 29-Jährigen saßen noch dessen zwei Kinder (sieben und acht Jahre alt). Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen und begaben sich in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf gesamt 2000 Euro geschätzt. (lig)

Themen Folgen