30.10.2019

Beim Tag der Ausbildung Berufe kennenlernen

Schüler erhalten Einblicke in regionale Betriebe und ihre Angebote

Mit dem Tag der Ausbildung am Mittwoch, 20. November, bietet das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster in Kooperation mit regionalen Gewerbeverbänden Jugendlichen die Möglichkeit, sich in der Region Holzwinkel, Altenmünster und Zusmarshausen praxisnah über Berufe zu informieren. Interessierte Schüler können auf 18 Touren regionale Ausbildungsbetriebe vor Ort kennenlernen – und das kostenlos und bequem mit dem Bus. Dabei stellen 33 Betriebe 42 Ausbildungsberufe vor.

Brauer und Mälzer, Forstwirt, Hotelfachleute, Produktdesigner, Steuer- und Verwaltungsfachangestellte oder Fachinformatiker … die beteiligten Unternehmen stellen am Tag der Ausbildung eine Vielzahl spannender Ausbildungsmöglichkeiten vor. Dabei können die Jugendlichen die Ausbildungsleiter persönlich kennenlernen und sich bei den aktuellen Azubis über die Anforderungen und Inhalte der jeweiligen Ausbildung informieren.

Das Highlight: Jeder Betrieb bietet je nach seinen Möglichkeiten an, etwas Praktisches zu erarbeiten, um Fähigkeiten oder Eignung für die jeweilige Ausbildung unter Beweis zu stellen. Vergangenes Jahr konnten die Teilnehmer etwa Fenster schreinern, Handyschalen gestalten oder Tische professionell eindecken.

Die Schirmherrschaft für den dritten Tag der Ausbildung 2019 hat Landrat Martin Sailer. Zusammen mit einigen Jugendlichen hat er sich die unterschiedlichen Touren und den genauen Ablauf im Detail angesehen. Sailer ist begeistert von den vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten, die die Unternehmen in der Region zu bieten haben.

Jungen und Mädchen, die die siebte bis 12. Klasse besuchen und am Tag der Ausbildung teilnehmen wollen, können sich noch bis Dienstag, 5. November, anmelden. Den Anmeldeabschnitt sowie weitere Informationen zu den Touren, Unternehmen oder den Shuttle-Bussen findet man bei Instagram unter @entwicklungsforum oder unter www.freiraum-zum-leben.de/ tag-der-ausbildung.html. (AL)

Themen folgen