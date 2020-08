vor 37 Min.

Bergmesse in Welden gefeiert

Ganghofer-Freunde gedenken zum dritten Mal auf dem Heiligen Berg

Zum dritten Mal fand auf dem Heiligen Berg der Weldener eine Bergmesse statt. Der himmlische Sachbearbeiter für das Wetter war den Teilnehmer wohlgesonnen. Zelebrant war Ernst Freiherr von Castell. Er erinnerte an Ludwig Ganghofer, ersten Ehrenbürger der Marktgemeinde Welden.

Aber auch an die Eigeniniative der Vereine. Was entstehen könne, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, sehe man am Kreuz der Vereine. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Gruppe Taktwechsel gestaltet – natürlich unter Einhaltung der Coronamaßnahmen.

Der Dank des Ludwig-Ganghofer-Freundeskreis im schwäbischen Holzwinkel zu Welden galt dem Bergpfarrer Ernst Freiherr von Castell, der Gruppe Taktwechsel sowie den Fahnenabordnungen aus Welden und Reutern.

Ebenso der Bevölkerung von Welden und Reutern, dem Bauhof mit dem neuen Bürgermeister Stefan Scheider und dem Altbürgermeister Peter Bergmeir sowie allen Helfern, die zum Gelingen dieses Tages ihr Scherflein beigetragen hatten. (AL)

Themen folgen