Berühmte Artisten erzählen eine Geschichte

Circus Krone spielt bis zum Sonntag auf dem Gersthofer Festplatz

Einen Zirkus kann man nicht überall machen. Schon gar nicht den laut eigenen Angaben größten Zirkus der Welt. Doch in Gersthofen geht’s: Erstmals macht der Circus Krone bis zum Sonntag, 15. März, auf dem dortigen Festplatz Station. Für die Vorstellung am heutigen Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr verlosen wir zehnmal zwei Ehrenkarten.

Das Gastspiel ist der Auftakt zu einer deutschlandweiten Tour. Anders als in den Jahrzehnten zuvor reiht sich nicht Nummer an Nummern: Unter dem Titel „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ wird die Geschichte einer gleichnamigen Pferdeprinzessin erzählt, die sich in einen Löwenmann verliebt. Das Programm feierte seine Premiere 2019 im Krone-Bau in München.

Für die Aufführung von „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ verlosen wir zehnmal jeweils zwei Ehrenkarten. Wer gewinnen möchte, ruft uns am heutigen Dienstag, 10. März, zwischen 10 und 11 Uhr unter der Telefonnummer 0821/29821-40 an und sagt uns, zum wievielten Mal der Circus Krone in Gersthofen zu Gast ist. Die Gewinner können anschließend ihre Freikarten bis 17 Uhr bei der AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, Gersthofen, 1. Stock, unter Vorlage eines Ausweises abholen.

sind bis zum Sonntag, 15. März, werktags um 15.30 und 19.30 Uhr sowie sonntags um 14 und 18 Uhr. Karten gibt es unter anderem bei unseren Servicepartnern „Der Buchladen“ (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen) sowie an der Zirkuskasse.

