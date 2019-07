vor 22 Min.

Besuch aus Kirgisistan

Delegation zu Gast in Thierhaupten

Besonderer Besuch in Thierhaupten. Auf Einladung der Hanns-Seidel-Stiftung hält sich derzeit eine Delegation aus Kirgisistan in Schwaben auf. Im Regierungsbezirk Issyk-Kul soll die kommunale Verwaltung gestärkt werden. Die Teilnehmer der Delegation setzen große Hoffnungen auf den Demokratisierungsprozess in ihrem Land. Aus diesem Grund besuchten sie auch die Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten (SDL).

Kirgisistan ist ein zentralasiatischer Binnenstaat mit rund 6,2 Millionen Einwohnern. Er grenzt unter anderem an Kasachstan und China an. Seit 2010 ist das Land eine parlamentarische Republik. Im Demokratieindex 2016 der britischen Zeitung The Economist belegte sie Platz 98 von 167 Ländern und gilt damit als eine „Hybridregime“ aus demokratischen und autoritären Elementen.

SDL-Geschäftsführerin Gerlinde Augustin erklärte, dass die Gäste erkannt hätten, dass nicht alle Entwicklungen von oben verordnet sind. Eine Kommune mit einem funktionierenden Gemeinwesen lebe vom Engagement ihrer Bürger. Auf dem Programm der Delegation stehen unter anderem noch der Besuch des Landratsamtes. (AL)

