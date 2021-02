11:28 Uhr

Betriebsunfall: Staplerfahrer quetscht sich in Aretsried den Fuß ein

Ein Staplerfahrer einer Firma im Fischacher Ortsteil Aretsried hat sich beim Arbeiten den Fuß eingequetscht. Er musste in Krankenhaus gebracht werden.

Seinen linken Unterschenkel eingequetscht hat sich ein Staplerfahrer in Aretsried. Laut Polizei wollte der 57-Jährige am Mittwoch um 11.10 Uhr ein Hochregal in einer Firma an der Zollerstraße beladen. Hierzu fuhr er rückwärts zum Ausholen in eine Zelle des gegenüberliegenden Regals. Dabei hatte er seinen Fuß seitlich über die Kante des Staplers hinausstehend gestellt.

Nach Unfall in Aretsried in die Uniklinik gebracht

Beim Einfahren in die Zelle klemmte er sich seinen Fuß zwischen Stapler und einer Regalstange ein. Dadurch wurde der linke Unterschenkel gequetscht. Nach Erstversorgung ist er in die Uniklinik Augsburg eingeliefert worden. (kinp)

