11:56 Uhr

Betrunkene Jugendliche randalieren am Neusässer Bahnhof

In der Nacht auf Samstag erwischte die Polizei Jugendliche, die am Neusässer Bahnhof randalierten.

Vier Jugendliche werfen Steine auf den Fahrkartenautomaten. Doch ein Zeuge filmt sie dabei und verständigt die Polizei.

Sie bewarfen den Fahrkartenautomaten mit Steinen, brachen eine Dachlatte aus der Bahnsteigüberdachung und beschädigten die Lautsprecheranlage. Vier Jugendliche randalierten in der Nacht auf Samstag am Neusässer Bahnhof. Ein Zeuge beobachtete sie dabei. Er hielt die Tat mit seinem Handy auf Video fest und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die vier Randalierer noch am Bahnsteig an. Sie waren teilweise stark alkoholisiert. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Themen Folgen