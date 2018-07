vor 33 Min.

Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten

Doppelt Ärger hat ein 23-jähriger Autofahrer, der sich in Zusmarshausen mit einem Polizisten angelegt hat.

Ein 23-Jähriger wurde an einer Tankstelle in Zusmarshausen beobachtet, wie er in angetrunkenem Zustand mit dem Auto losfuhr. Die Polizei kontrollierte ihn noch in Zusmarshausen. Nachdem der Fahrer deutlich alkoholisiert war, wurde bei ihm Blut entnommen. Während der Ermittlungen beleidigte der Mann einen eingesetzten Polizisten. (mcz)

Themen Folgen