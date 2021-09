Biberbach feiert mit Pater Athanasius seine Primiz

Plus Das gab es seit fast 60 Jahren nicht mehr: Der ehemalige Ministrant Simon Meitinger hat jetzt seinen Primizsonntag in Biberbach gefeiert. Er wurde im Orden zu Athanasius.

Schon früh wurde es am Sonntag ungewöhnlich geschäftig im Dorf. Trachtenjanker wurden noch mal ausgebürstet, Vereinsfahnen ordentlich zurechtgezupft. Die Biberbacher machten sich schön angezogen auf den Weg zum Rathausplatz. Dort holten die Musiker des Blasorchesters die Instrumente heraus und machten sich bereit zum Einsatz. Um 9 Uhr ging es endlich los. Der lang ersehnte Primizsonntag in Biberbach hatte begonnen.