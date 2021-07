Bürger entscheiden über Biberbacher Burgblick bei Bundestagswahl

Plus Der Biberbacher Gemeinderat macht den Weg für die Abstimmung frei. Nur ein Mitglied des Gremiums war dagegen.

Wenn Deutschland am Sonntag, 26. September, seinen neuen Bundestag wählt, dürfen die Biberbacher aller Voraussicht nach ein Kreuzchen mehr machen. Denn zeitgleich soll in der Marktgemeinde der Bürgerentscheid über den freien Burgblick im Ortsteil Markt stattfinden.