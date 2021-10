Biberbach

vor 53 Min.

Stahlwerk, Hochwasser, Spielplatz: Wo die Biberbacher der Schuh drückt

Plus Bei Bürgerversammlungen kommen die Anliegen der Bürger zur Sprache. Das waren diesmal die Themen in Biberbach und seinen Ortsteilen.

Von Sonja Diller

Die Biberbacher werden immer mehr. 2019 hatte die Gemeinde noch 3546 Einwohner. Zwei Jahre später waren 177 Menschen dazugekommen. Immerhin ein Bevölkerungszuwachs von fünf Prozent. Einerseits ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde im nördlichen Augsburger Land von seiner Landschaft und der verkehrsgünstigen Lage profitiert. Andererseits eine Herausforderung an die Infrastruktur. Wie die in den nächsten Jahren dem Bedarf angepasst werden soll, wurde neben anderen Themen in den diesjährigen Bürgerversammlungen diskutiert. Bürgermeister Wolfgang Jarasch wurde in allen Ortsteilen vorstellig und präsentierte die aktuellen Entwicklungen. Heiße Diskussionen, wie in den vergangenen Monaten im Gemeinderat, gab es dabei kaum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

