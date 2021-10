Biberbach

Über sieben Hügel musst Du geh'n: Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach steht bevor

An kommenden Sonntag startet in Biberbach die 14. Auflage des Sieben-Hügel-Laufs. Was die Veranstaltung so besonders macht.

Von Felix Guffler

Am 10. Oktober ist es wieder so weit: Die idyllische Hügellandschaft bei Biberbach mit ihrem bunten Herbstwald erwartet Nordic Walker, Jogger und Läufer zum 14. Biberbacher Sieben-Hügel-Lauf. Nachdem beim letzten Mal drei neue Strecken ausgewiesen wurden, wird auch am kommenden Sonntag der Lauf am Sportplatz Biberbach starten. Besonders der familiäre Charakter ist den Organisatoren Gottfried Mair, Philipp Stöckli und Renate Guffler wichtig. Jeder kann seine Laufstrecke für sich passend auswählen, ganz nach individuellem Leistungs- und Trainingsstand. Das gemeinsame Erlebnis ist Trumpf bei diesem "Volkslauf". So gibt es zum Beispiel keine Zeitmessung, man kann alleine oder in Gruppen gehen, und den familiären Charakter der Veranstaltung merkt man schlussendlich auch daran, dass sich alle, die nach dem Laufen Lust und Hunger haben, zum gemeinsamen Mittagessen im Biberbacher Sportheim treffen. Auch die berühmt-berüchtigte "Schwarze Piste" wird wieder ausgesteckt. Ausdauerläufer, die sich auf der Strecke fit fühlen, können an einer Weggabelung entscheiden, ob sie noch einen zusätzlichen Hang in den Rundkurs einbauen. Danach können sie gemeinsam mit allen anderen Läufern und Walkern ihre Energiereserven an der Verpflegungsstation bei Läufertee und Traubenzucker wieder auffüllen. Der Lauf startet am Sonntag um zehn Uhr Pünktlich um 10 Uhr wird dann am Sonntag, den 10. Oktober, der Lauf auf dem Biberbacher Sportplatz vom Vorsitzenden des SCB, Bürgermeister Wolfgang Jarasch, gestartet. Alle Informationen zum Lauf stehen im Internet unter www.siebenhuegellauf.de bereit. Hier werden auch die verschiedenen Strecken ausführlich beschrieben und alle Informationen zur Anmeldung bereitgestellt. Wegen der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung am Veranstaltungstag nicht möglich, die Veranstalter bitten um Anmeldung im Internet. Während der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygienevorschriften sowie die 3-G-Regeln. Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Primiz Pater Athanasius in Biberbach

