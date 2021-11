Unbekannte zapfen von Baggern bei Biberbach Diesel ab

Irgendwann in den vergangenen Tagen haben die Täter auf einem Grundstück an einer Baustelle neben der Staatsstraße zugeschlagen.

Ob es an den aktuellen Spritpreisen liegt oder ob die Diebe einfach die Gunst der Stunde genutzt haben, ist unklar. Fest steht lediglich, dass an zwei Baggern in Biberbach der Tank aufgebrochen und Diesel abgezapft wurde.

Die Bagger standen aufgrund einer Baustelle an der Staatsstraße 2033 zwischen Biberbach und Rieblingen auf einem Grundstück neben der Straße. Irgendwann im Zeitraum zwischen vergangenen Freitag und Donnerstagfrüh klauten die Täter aus den Arbeitsmaschinen rund 600 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 950 Euro. (thia)