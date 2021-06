Biberbach

Warum Biberbach das Angebot für Sozialarbeit ausweitet

Auch einen Impftag für Senioren organisierte die K-Stelle in Biberbach.

Plus Ob ein Impftag für Senioren oder die Integration Geflüchteter: Das Aufgabenfeld der sogenannten K-Stelle in Biberbach ist weit. Jetzt kommt noch etwas dazu.

Von Sonja Diller

Die Biberbacher "K-Stelle" bleibt und wird sogar erweitert. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. 32.000 Euro wird die Kommune damit im Jahr in die professionelle Sozial- und Quartiersarbeit im Dorf investieren. Für Jens Tietböhl vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat das Biberbacher Konzept der "K-Stelle" Vorbildfunktion. Er ist seit 2015 Stelleninhaber. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein langer Arbeitstitel: Koordinationsstelle für Soziales, Gesundheit und Begegnung. Welche Projekte angegangen wurden und welche Ziele für die Zukunft gesetzt sind, erläuterte Tietböhl dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung.

