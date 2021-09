Wie viel Förderung gibt es für Bonstettens Zehn-Millionen-Projekt?

Plus Die Bonstetter wollen am 14. November bei einem Bürgerentscheid festlegen, wie es mit der geplanten Ortsmitte weitergeht. Der Gemeinderat diskutiert derweil über die Höhe der Fördergelder.

Die geplante Ortsmitte in Bonstetten sorgt seit Wochen für Diskussionen. Wie berichtet, soll am 14. November bei einem Bürgerentscheid darüber abgestimmt werden, wie es damit weitergeht. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wie hoch die Fördermittel ausfallen.