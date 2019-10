vor 8 Min.

Bücherbasar bringt Geld

Nogentverein spendet ans Rote Kreuz

Er ist schon so etwas wie ein Besuchermagnet geworden, der Bücherbasar des deutsch-französischen Partnerschaftsvereins Nogent-Gersthofen. So herrschte auch diesmal wieder reger Andrang im großen Sitzungssaal des Gersthofer Rathauses, um das vielfältige Angebot zu testen. Mehrere Hundert Bücher jeden Genres, viele CDs und Langspielplatten konnten auf besondere Schnäppchen hin durchsucht werden.

Viele der Besucher wurden fündig und so konnte sich der Verein über eine Einnahme in Höhe von 1200 Euro freuen, welche als Spende an das Interventions-Team der Ortsgruppe Gersthofen des Roten Kreuzes gehen soll. (AL)

