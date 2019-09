vor 36 Min.

Bülent Ceylan präsentiert sich „Intensiv“

Für den Auftritt des Mannheimers in der Stadthalle Gersthofen sind alle Karten weg

Er wurde verhältnismäßig wenig beworben und ist erwartungsgemäß dennoch ausverkauft: der Auftritt des Comedians Bülent Ceylan unter dem Motto „Bülent Ceylan Intensiv“ am Sonntag, 15. September, ausnahmsweise ab 18 Uhr in der Stadthalle Gersthofen.

Seit 20 Jahren steht der Mannheimer jetzt schon auf der Bühne und begeistert seine Fans. Mit einem neu gestalteten Show-Format ist er in seinem mittlerweile elften Liveprogramm im Herbst auf Tour und will dabei alles das, was ihm selbst wichtig und wertvoll ist, in einem sehr persönlichen Rückblick präsentieren.

Darüber hinaus spielt Ceylan neue Texte und Nummern und hat die eine oder andere Überraschung parat. Dabei legt er auch besonderen Wert auf die Nähe zu seinen Zuschauern. Deswegen konzentriert er sich bei dieser Tour auf kleinere Hallen, wie diejenigen, in denen er zu seiner Anfangszeit aufgetreten ist.

Dadurch erlebt sein Publikum ihn direkt und eben intensiv und kann mit ihm, Harald, Hasan, Anneliese, Mompfred Bockenauer und eventuell einigen anderen alten Freunden auf Tuchfühlung gehen. Wer schon immer mal wissen wollte, wie es bei Bülent und seinen Freunden in der Jugend und den guten alten Zeiten zuging, der wird es als Zuschauer erfahren.

Doch wer sich die Comedy-Show am Sonntag kurz entschlossen noch ansehen möchte, muss dennoch draußen bleiben. Denn trotz verhältnismäßig wenig Werbung für diese Veranstaltung des Konzertbüros Augsburg spielt der Comedian in Gersthofen vor restlos vollem Haus. (lig)

