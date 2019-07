vor 24 Min.

Bunter Wasserfall fürs Schulhaus

Aula der Grundschule Diedorf wird schöner, ohne das alte Gemälde zu ändern

An der Wand der Aula in der Grund- und Mittelschule in Diedorf prangt ein Monumentalgemälde des Malers Georg Wirnharter aus dem Jahr 1968. Der Künstler ist mittlerweile verstorben, seine Arbeit etwas ausgeblichen. In dunklen Farben und geschwungenen Formen sind die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde dargestellt. Die Gemeinde hatte die Arbeit damals in Auftrag gegeben, im neuen Jahrtausend wurde das Gemälde allerdings von vielen unterschiedlichen Landesfahnen verdeckt.

Jetzt wurden die Fahnen entfernt, und das Gemälde kam wieder zum Vorschein. Die Arbeitsgemeinschaft „Schulhausgestaltung“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Wandgemälde zu modernisieren. Lehrerin Anja Hoppert und Galeristin Veronika Thum-Köglowitz arbeiteten ein Konzept aus und legten es der Gemeinde vor. Das Problem: Das Kunstwerk steht unter Bestandsschutz und darf eigentlich nicht verändert oder ausgebessert werden. Die AG fand aber eine kreative Lösung: Jetzt hängen vor der Wand unterschiedlichste Fotografien, Gemälde auf Leinwand und Figuren aus Styropor, Pappmaschee und Watte. Laut Anja Hoppert könnte die Idee auch an andere Schulen umgesetzt werden. Bestandsschutz sei immer wieder ein Problem bei der Gestaltung von Schulhäusern.

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich bei der Themenfindung an dem Wandgemälde orientiert. Die Schüler setzten sich ebenfalls mit den vier Elementen auseinander und versuchten, sie in ihren Kunstwerken unterzubringen.

Auf einem Gemälde, das im „Erde“-Abschnitt der Wandmalerei hängt, ist zum Beispiel ein Kaktus in knalligen Farben zu sehen. Beim Thema Wasser hängen Stoffstreifen wie ein Wasserfall von der Decke, und zum Thema Luft hat eine Schülerin einen Vogel aus Styroporkugeln gebastelt.

Zwei Schülerinnen aus der vierten Klasse betonen, dass die Wand jetzt viel interessanter und froher aussieht als davor. Alles in allem scheinen die beiden sehr stolz auf ihre Arbeit. Bei der Umsetzung ihrer Beiträge zum Projekt hatten sie freie Hand. Herausgekommen sind viele unterschiedliche Beiträge. Einige Gemälde hängen jetzt über dem Wandbild, verdecken Teile, aber fügen sich trotzdem in das Gesamtkunstwerk ein. Auch ein Mosaik ist zu entdecken und viele Fotografien, auf denen sich die Kinder in Miniatur dargestellt haben. (karrt)

