10.12.2019

CSU setzt in Kutzenhausen auf Neutralität

Sie treten für die CSU in Kutzenhausen als Gemeinderatskandidaten an: (hinten von links) Bernhard Mayer, Markus Dörle, Elija Wiedemann, Gerhard Schwarz und Markus Merk sowie (vorne von links) Martin Mayr, Peter Spengler, Karin Glockmann, Dirk Pelzeter, Christoph Winkler und Rudi Kaiser.

Die Christsozialen stellen ihre Gemeinderatsliste für die Kommunalwahlen auf. Dabei verzichten sie auf einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Auch drei Nicht-Mitglieder der CSU treten auf der Liste an

Von Siegfried P. Rupprecht

Zum Start in eine Politik, die „ausschließlich direkt den Bürgern vor Ort zugutekommt“, rief der CSU-Ortsvorsitzende Dirk Pelzeter bei der Nominierungsversammlung für die Gemeinderatskandidaten seiner Partei auf. „Dafür treten die aufgestellten Kandidaten vorbehaltlos ein“, sagte er. Gleichzeitig einigte sich die Versammlung darauf, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken oder einen der bislang bekannten Aspiranten zu unterstützen.

Pelzeter sprach bei der Veranstaltung von einer sehr gut aufgestellten Liste. „Wir haben Kandidaten für den Gemeinderat aus allen Altersgruppen“, betonte er. Auch die Ortsteile seien vertreten. Erfahrene Kommunalpolitiker wie Michael Merk und Rudolf Kaiser stünden neben engagierten neuen Bewerbern. Drei Platzierte seien keine CSU-Mitglieder. Letzteres bezeichnete der Ortsvorsitzende als „Symbol des nun eingeschlagenen Kurses des Ortsverbands“. Dieser Kurs wertete Pelzeter als Erneuerung und den richtigen Blick in die Zukunft. Die CSU habe in der Vergangenheit den einen oder anderen Fehler gemacht. „Aus denen haben wir gelernt“, verdeutlichte der Ortschef. Von der in der Bevölkerung immer wieder vertretenen Meinung, dass etablierte Parteien in der Kommune nur noch eine geringe Rolle spielen, rückte er mit Nachdruck ab.

Vielmehr komme es darauf an, wie man sich aufstelle und welche Ziele man verfolge, urteilte Pelzeter kämpferisch. Dass dafür die CSU die richtigen Leute und die passende Positionierung habe, schlage sich auch in der einstimmigen Nominierung der Kandidatenliste nieder, sagte er.

Unmissverständlich bekundeten die Kandidaten, dass sie antreten, um die Gemeinde weiter nach vorne zu bringen. Die Herausforderungen der Kommune seien groß, Stillstand würde nur Rückschritt bedeuten, hieß es. Sie sprachen aber auch Themen wie Umweltschutz, Wirtschaft und Nachhaltigkeit an. Unisono waren als Ziel eine solide finanzielle Haushaltspolitik zu hören sowie die Vorbildfunktion der Verwaltung für eine nachhaltige Entwicklung. Der Verzicht auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten kam nicht überraschend. Dieser Vorstandsbeschluss wurde von der Versammlung mitgetragen. Ebenso einverstanden erklärten sich die Mitglieder, keinen der bisherigen Bürgermeisterkandidaten – Gregor Winkler von der Wählergruppe „Miteinander umdenken“ und Andreas Weißenbrunner von den Freien Wählern – aktiv zu unterstützen. Es hätten zwar Gespräche mit diesen Anwärtern stattgefunden, doch die CSU habe den Eindruck gewonnen, dass diese auf keine ernsthaft Unterstützung gepocht hätten, so Pelzeter. Die Ergebnisse dieser Gespräche kamen letztlich wiederum dem CSU-Ortsverband zugute. Damit werde die Neutralität der Christsozialen gesichert, bilanzierte Pelzeter.

Die Liste der CSU Kutzenhausen

Michael Merk

Gerhard Schwarz

Peter Spengler

Karin Glockmann

Dirk Pelzeter

Elija Wiedemann

Martin Mayr

Markus Dörle

Rudi Kaiser

Christoph Winkler

Julian Kaiser

Bernhard Mayer

