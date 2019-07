00:32 Uhr

Chemiebetrieb in Gablingen kann erweitern

Gablinger Gemeinderäte stimmen größeren Lagern bei der Firma Staub- Silbermann zu. Allerdings gibt es Bedingungen

Von Gerald Lindner

Zwei Anträge der Firma Staub-Silbermann beschäftigten den Gablinger Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung vor der diesjährigen Sommerpause. Beide Anträge betrafen geplante zusätzliche Einrichtungen, die auf dem Betriebsgelände entstehen sollen.

Beim einen Vorhaben ging es um die Errichtung eines Lagertanks für den Stoff „AdBlue“, der für die Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren eingesetzt wird. Wie Bürgermeister Karl Hörmann nach der Ratssitzung auf Anfrage erklärte, soll ein Lagertank für diesen Stoff mit insgesamt 3000 Kubikmetern Fassungsvermögen errichtet werden. „Laut Gefahrstoffverordnung geht davon keine große Gefahr aus“, so Hörmann. Errichtet werden soll auch eine Auffangwanne, falls die gelagerte Chemikalie freigesetzt werde. Der Gemeinderat hatte Hörmann zufolge keine Einwände gegen das Vorhaben. Im Zuge der Errichtung des Lagertanks wird auch eine Lastwagen-Beladebühne für Chemikalien gebaut.

Ein Thema der Diskussion im Rat war unter anderem das zu erwartende Verkehrsaufkommen wegen der anliefernden und abtransportierenden Lastwagen. „Im Endausbau sollen mehrfach im Jahr drei Millionen Liter umgeschlagen werden.“ Momentan seien es 20 bis 25 Lastwagen pro Tag, künftig können es zu 50 Lastwagen-Bewegungen täglich werden.

Eine Stellungnahme abgeben musste die Gemeinde Gablingen wegen einer geplanten Erhöhung der Lagermenge von Organischen Peroxiden in einer Chemikalienlagerhalle der Chemiefirma. Bisher können dort maximal 15 Tonnen dieser Stoffe gelagert werden, künftig sollen es bis zu 30 Tonnen sein. Das sei eine „wesentliche Änderung der Chemikalienlagerhalle“. Die Organischen Peroxide gehören laut Gefahrstoffverordnung zur Klasse 5 – „Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe“. Diese Stoffe können bei einer Reaktion mit anderen brennbaren Stoffen explosiv reagieren oder heftig brennen und bedürfen daher besonderer Lagerbedingungen.

„Das Volumen der eingelagerten Gebinde dieser Stoffe soll jeweils maximal 1000 Liter betragen“, erläuterte Karl Hörmann. Die Richtlinien würden dabei vom Unternehmen eingehalten.Ein Vertreter des Unternehmens Staub-Silbermann betonte in der Sitzung, dass sich die Firma in den mittlerweile 150 Jahren ihres Bestehens immer wieder am Markt habe orientieren müssen. Man versuche nun, den Standort in Gablingen auszubauen. In der Stellungnahme der Gemeinde wurde die Auffassung der Räte deutlich gemacht, dass dieser Ausbau Grenzen haben müsse, so Karl Hörmann weiter.Wegen der möglichen Wechselwirkungen der Organischen Peroxide mit anderen Stoffen müssten die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend ausgelegt werden.

Themen Folgen