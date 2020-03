vor 18 Min.

Corona: Nachbarn helfen Nachbarn im Augsburger Land

Hier veröffentlichen unsere Leser ihre Hilfsangebote in Zeiten der Corona-Krise. Geholfen werden kann auf die unterschiedlichste Art und Weise.

Das Coronavirus hat auch das Augsburger Land fest im Griff. Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen und Kitas bleiben geschlossen und immer mehr Menschen bleiben daheim. Doch nicht jeder ist in der Lage, sich auf die aktuelle Situation einzustellen und benötigt Hilfe. Hier will unsere Zeitung eine Plattform bieten, um Bedürftige in Zeiten der Coronakrise nicht allein zu lassen. Wir möchten daher ab sofort für die Gemeinden im Augsburger Land eine Art „Pinnwand“ sein, wo jeder der Hilfe anbietet – oder benötigt – sein Anliegen schildern kann.

Dies kann beispielsweise der Nachbar sein, der anbietet für Senioren einzukaufen und die Waren bis zur Haustür liefert. Es kann aber auch der Tierfreund sein, der mit Nachbars Lumpi einfach mal eine Gassirunde dreht, falls Herrchen oder Frauchchen verhindert sind.

Kommerzielle Anbieter sind ausgenommen

Wir benötigen von Ihnen daher kurz den Wohnort, in dem helfen sie möchten und die Art und Weise ihrer Unterstützung. Kommerzielle Anbieter sind natürlich ausgenommen, auf unserer Plattform wollen wir ausschließlich ehrenamtliche Hilfe veröffentlichen. Wir können allerdings aus rechtlichen Gründen die Kontakte nicht vermitteln, sondern nur veröffentlichen. Sie müssten daher eine kurze Info schicken, wie Sie der Betreffende erreichen kann. Also am besten Telefonnummer oder Mailadresse nennen.

Hilfsangebote können Sie per E-Mail an unsere Adresse redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, Betreffzeile „Corona: Nachbarn helfen“ schicken. Nennen Sie bitte Wohnort, Art des Hilfsangebots und ihre Kontaktdaten (Telefon oder Mailadresse). Besten Dank und bleiben Sie gesund. (thia)

