14:33 Uhr

Corona-Zahlen im Kreis Augsburg: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt ein wenig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg ist ein wenig gefallen, aber die Infektionszahlen bleiben hoch.

Von Sören Becker

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg ist um 0,5 gesunken und liegt nun bei 226,1. Laut den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die den Stand am Vortag um 23.59 Uhr wiederspiegeln, bedeutet das 573 Fälle in den letzten sieben Tagen, 97 davon am Dienstag.

Damit sind nun 4710 Corona-Infektionen im Kreis Augsburg belegt. 40 von ihnen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

