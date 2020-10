12:30 Uhr

Corona sorgt für neue Ideen im Gersthofer Ballonmuseum

Die Stadt Gersthofen betreibt neben der Stadthalle auch das Ballonmuseum und die Stadtbibliothek sowie die Volkshochschule. Deren Arbeit wird heuer aufgrund der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt.

Von Gerald Lindner

Wie verlief das erste Halbjahr 2020 unter den besonderen Bedingungen in Zeiten von Covid 19? Im Kulturausschuss legten die Leiter der drei Gersthofer Einrichtungen ihre Berichte vor. Bibliotheksleiterin Anna Stella Jörg erklärte: "Seit der Schließung Mitte März wurden eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, um den Aufgaben der Bibliothek als Informations- und Medienversorgerin auch unter den neuen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden. Der Druck der Corona-Pandemie erzeugt im Gersthofer Ballonmuseum auch neue Ideen.

So wurden das Budget für digitale, und damit überall und jederzeit zugängliche, Medien erhöht. Dafür wurden die Medien vor Ort verringert. Vom 28. April bis 20. Mai bot die Stadtbibliothek auch einen kontaktlosen Liefer- und Abholdienst für Bibliotheksmedien bis vor die Haustüre an.

Zurückgegebene Medien gingen in Quarantäne

Danach gab es bis 5. Juni Rückgabekisten am Bibliothekseingang. Die zurückgegebenen Medien kamen zunächst in Quarantäne und wurden erst später wieder eingestellt. Seit 6. Juni ist nun die Ausleihe vor Ort wieder geöffnet, und seit 8. Juli können Anna Stella Jörg zufolge auch wieder Menschen in die Bibliothek.

Wegen der Pandemie sind die Besucherzahlen im Ballonmuseum in Gersthofen um 50 Prozent eingebrochen. Bild: Ute De Pascale (Archivbild)

"Man kann sich jetzt bei uns auch online als Nutzer registrieren." Allerdings müsse dabei inzwischen wieder die Jahresgebühr bezahlt werden.

Gersthofer Bibliothek darf nur wenige Besucher zulassen

Seit der Wiedereröffnung ab 20. Mai versuche das Team bis heute, den Alltag wieder herzustellen. "Wegen der Vorschriften können wir allerdings nur wenige Besucher zum längeren Verbleiben einladen", so Anna Stella Jörg. Bibliotheksservices wie Notebooks zum Recherchieren im Internet sowie die Kopier-, Druck und Scanmöglichkeiten seien während der Schließung regelmäßig nachgefragt und nach der Öffnung gleich wieder in Anspruch genommen worden. "Sie haben sich damit nachweislich gut etabliert." Seit dem 22. Juli findet jeden Mittwoch die Veranstaltung "Digitale Medien lesen, hören, sehen - wir zeigen, wie es geht" statt. "Die Nutzung der E-Bibliothek wird vom Bibliotheksteam für jedermann verständlich erläutert." Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf betonte: "In Zeiten wie diesen sieht man, wie wichtig das Angebot der Bibliothek ist."

Im Ballonmuseum seien die Besucherzahlen Anfang des Jahres höher gelegen als in den Jahren zuvor, berichtete dessen Leiter Thomas Wiercinski. Wegen der Pandemie seien die Besucherzahlen aber um 50 Prozent eingebrochen. "Damit liegen wir etwas besser als der Bundesschnitt der Museen." Dort seien es 56 Prozent gewesen. "Die zwei Monate Lockdown haben wir dazu genutzt, neue Ideen zu sammeln und zu verwirklichen." So wurde die Miniserie "Wissen macht Määäh!" mit Videos für Kinder als Streaming herausgebracht. Bereits geplante Veranstaltungen wie der Museumscup, der Internationale Museumstag sowie die Kinderkulturtage mussten ausfallen. "Dafür soll es aber heuer noch eine Stummfilmnacht mit dem Klassiker 'Nosferatu' geben", so Wiercinski.

Weniger Besucher im Ballonmuseum

Führungen mit sehr kleinen Gruppen gebe es erst wieder seit August, erklärte der Museumsleiter weiter. Ob die Zielvorgabe von 10.000 Besuchern pro Jahr erreicht werden könne, wisse er nicht.

Die zwei Monate Lockdown wurden im Ballonmuseum Gersthofen dazu genutzt, neue Ideen zu sammeln und zu verwirklichen. So wurde die Miniserie "Wissen macht Määäh!" mit Videos für Kinder als Streaming herausgebracht. Hier ein Bild vom Dreh. Bild: Andreas Lode (Archivfoto)

Volkshochschulleiterin Christiane Biesinger zufolge verursachte die letztendliche Absage des kompletten Frühjahr- beziehungsweise Sommersemesters für das Team einen hohen Arbeitsaufwand. "Zunächst mussten alle Kursleiter und Teilnehmer informiert werden." Zusätzlich mussten alle Veranstaltungen abgerechnet und Kursgebühren anteilig zurückerstattet werden.

Volkshochschule erweitert Online-Angebot

Zugleich wurde an einem Online-Angebot gearbeitet. "Da es die Online-Plattform der Vhs Cloud bereits gab, wurde die Möglichkeit genutzt, die Themen der Verbraucherbildung online anzubieten, da es keine Präsenzveranstaltungen mehr gab."

