00:32 Uhr

„Da Weltverdruß“ ist ein Volltreffer

Theatergruppe feiert in Ellgau eine gelungene Premiere. Außerdem gibt es noch eine besondere Ausstellung

Eine gelungene Premiere feierte die Theatergruppe des Obst- und Gartenbauverein Ellgau. Die Truppe kann heuer ein rundes Jubiläum feiern, denn seit 30 Jahren bringt die Gruppe Stücke auf die Bühne.

Auf dem Spielplan steht heuer die bayerische Komödie „Da Weltverdruß“ von Peter Landstorfer. In sieben Bildern zeigen die Darsteller ihr schauspielerisches Können und begeisterten mit Wortwitz und Situationskomik. Dazu kommen passende Kostüme. Mit dieser Mischung erzielten sie beim Premierenpublikum einen Volltreffer. Die aufwendig gestaltete Bühne sowie manche Überraschungen sorgten für einen unterhaltsamen Theaterabend in der gut besuchten Mehrzweckhalle.

Auf großes Interesse stieß auch die Ausstellung, die Bilder aus den vergangenen 30 Theaterstücken zeigt. Die Schau erinnert an so manche Schauspieler und lustige Szenen.

Peter Landstorfer ist dafür bekannt, in seinen Theaterstücken dem Publikum immer wieder den Spiegel vor die Nase zu halten – so auch beim „Weltverdruß“: Die drei Vagabunden Bürstl (Fabian Wenninger), Tratzer (Richard Zecha) und Weltverdruß (Johannes Gumpp) träumen von einem besseren Leben. Für Weltverdruß könnte dies bald in Erfüllung gehen, denn er hat sich unsterblich in die Fabrikantentochter Apolonia Hammer–stengel (Elisabeth Landherr) verliebt, die ihn bei einem Abendessen ihrer Familie vorstellen möchte. Rosemarie (Jutta Strobl) und Justus Hammerstengel (Oliver Grahl) haben aber mit Assessor Rehbein (Olaf Schmid) schon den richtigen Schwiegersohn gefunden. Mithilfe von Ministerialrat Schnettau (Martin Koch) und dessen Frau Ottilie (Josefine Stuhler) soll dieser in die oberste Beamtenschicht voltigiert werden. Zum bevorstehenden Abendessen nimmt Weltverdruß zur Unterstützung seinen Freund Tratzer mit. Damit alles klappt, werden sie von der Dienstmagd Babett (Ute Schmid) eingekleidet und mit den Gepflogenheiten der Oberschicht vertraut gemacht. Apolonia ist bewusst, dass ihre Mutter nie einen Vagabunden als Schwiegersohn akzeptieren würde, und so stellt sie die beiden Gäste in ihrer Verzweiflung als Graf und dessen Vermögensverwalter vor. Das führt zu manch peinlicher Situation ...

Das Regieteam Josefine Stuhler und Jutta Strobl hatte bei der Rollenbesetzung das richtige Gespür, denn das Ensemble spielte die verschiedenen Charaktere meisterlich. Zum Gesamterfolg trugen zudem Josefa Zwerger (Souffleuse), Kerstin Foag, Judith Strobl (Maske), Maria Schafnitzel, Cornelia Schmid (Inspizient), Georg Stuhler, Helmut Spaar, Martin Koch (Bühnenbau), Christian Stuhler (Techniker) sowie Musiker der Musikkapelle Ellgau bei. Auch dieses Jahr beteiligt sich die Theatergruppe wieder an einem sozialen Projekt. Mit einem Euro des Eintrittspreises unterstützen sie die Rainbow-Stiftung von Marion Schmid aus Ellgau. (us)

Noch zweimal wird das Stück in der Mehrzweckhalle zu sehen sein: am Freitag, 26. April, und Samstag, 27. April, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Restkarten gibt es bei Josefa Zwerger, Telefon 08273/2930, oder eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse.