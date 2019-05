vor 48 Min.

Das Internet wird schneller

Anbieter hat in Blankenburg ausgebaut

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland (O2 Netz) hat eine neue LTE-(4G-)Station in der Gemeinde Nordendorf – konkret im Ortsteil Blankenburg– errichtet und damit die LTE-Flächenabdeckung verbessert. Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM- (2G-) und UMTS-(3G-)Technik vor Ort. Dadurch profitieren mehrere Hundert Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von einer schnellen LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz. Das teilte das Unternehmen mit.

Durch den Ausbau des leistungsfähigen LTE-Netzes können Kunden vor Ort schneller im Internet surfen, Videos streamen und ihre digitalen Anwendungen besser nutzen. Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz in der Region schrittweise aus. Allgemein bildet das Bundesland Bayern derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus von Telefónica Deutschland. Das Unternehmen hat sein O2-Mobilfunknetz in Bayern im Jahr 2018 mit mehr als 600 zusätzlichen LTE-(4G-)Elementen umfangreich ausgebaut. Eigenen Angaben zufolge nimmt Telefónica Deutschland derzeit bundesweit im Schnitt jede Stunde einen neuen LTE-Sender in Betrieb. (AL)

