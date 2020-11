Der Bauboom im Landkreis Augsburg ist virusresistent

Es wird gebaut und gebaut. Corona hat daran nichts geändert. Doch während die Investoren gewinnen, gibt es dabei auch Verlierer.

Neinsagen ist schwer. Doch das scheint derzeit leider das Hauptgeschäft aller Mandatsträger in den Gemeinde- und Stadträten zu sein, wenn es um Bauanträge geht. Denn selbst das Coronavirus hat die Goldgräberstimmung am überhitzten Immobilienmarkt nicht trüben können. Im Gegenteil: Immobilien als eine der krisensichersten Anlageformen sind weiterhin gefragt wie nie und erzielen horrende Preise, wie unsere Recherche zeigt. Wer im Eigenheim wohnt, kann in der Krise beruhigt sein, weil seine Immobilie in den meisten Fällen an Wert gestiegen ist.

Die Schere zwischen Hausbesitzern und Mietern geht immer weiter auf

Doch die Schere geht eben immer weiter auf zwischen den einen, die Haus und Grund besitzen, und den anderen, die auf erschwingliche Mietwohnungen angewiesen sind. Und die sind immer noch Mangelware, die Wartelisten endlos. Denn die öffentliche Hand ist leider nicht coronaresistent: Den Kommunen fehlt derzeit das Geld für sozialen Wohnungsbau.

Und weil der Grund und Boden eben so wertvoll und das Bauen so lukrativ geworden sind, sehen sich die Gemeinde- und Stadträte in einer steten Abwehrschlacht gegen viele Bauanträge nach dem Motto „dicht und hoch“. Das zeigen viele Beispiele aus dem Landkreis. Mehr Wohnraum schaffen, aber die Wohn- und Lebensqualität derer erhalten, die bereits im Ort wohnen - das ist keine leichte Aufgabe.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Bodenpreise im Landkreis Augsburg explodieren

Themen folgen