Der Chef von Kratzer in Gablingen setzt auf Digitales

Das Energietechnikunternehmen Kratzer in Gablingen arbeitet seit drei Jahren komplett mit IT. Dennoch fehlen dem Unternehmen immer wieder Nachwuchskräfte.

Von Brigitte Mellert

Im Energietechnikbetrieb Kratzer in Gablingen ist am Montagmorgen munteres Treiben. Es ist Tag der Ausbildung und die beiden Auszubildenden Marcel Paula und Maximilian Richter biegen vor den Augen mehrerer Zuschauer ein Kupferrohr in Form eines Herzens. Drei Auszubildende hat das kleine Zwölf-Mann-Unternehmen von Benedikt Kratzer – in einer Branche, die seit Jahren mit Nachwuchsmangel zu kämpfen hat. Für Kratzer ein Zeichen, dass seine Strategie Früchte trägt. Seit 15 Jahren arbeitet das Unternehmen schon digital, seit drei Jahren verbraucht es kaum mehr Papier. „Die Abrechnung ist auf diese Weise viel schneller“, erklärt Benedikt Kratzer. Von Zeiterfassung über Inventur des Lagerbestands, alles läuft elektronisch, wie Azubi Gianni Muscillo auf dem Handy demonstriert. Der 19-Jährige scannt einen QR-Code an einem Regal, woraufhin automatisch ein Rohr im Warenkorb des Kunden auf einem kleinen Notebook erscheint. In dem Programm sind zudem Lieferadresse, die genutzten Materialien sowie Fotos der Baustelle vor Ort gespeichert. „Nichts geht verloren“, sagt Kratzer sichtlich stolz. „Die Rechnung kann anschließend schnell erstellt werden.“ Ein Kalender, gut sichtbar inmitten des Lagers, sortiert und organisiert zudem die Termine und Projekte eines Tages.

Handwerk soll durch Digitalisierung gestärkt werden

Die Arbeitsweise im Unternehmen erscheint modern und fortschrittlich, Bäder werden von Kratzer und seinem Stellvertreter Max Lechner inzwischen mit CAD geplant – einem komplexen Programm, um technische Zeichnungen professionell umzusetzen. Ein wichtiger Schritt, wie der Chef betont. „Im Kampf gegen große Firmen müssen wir schnell handeln und Informationen beschaffen können.“ Das Handwerk müsse durch die Digitalisierung gestärkt werden. „Dafür müssen aber alle Handwerker mitmachen, um die Entwicklung mitzugehen und dauerhaft bestehen zu können.“ Das Bild des Handwerkers in dreckiger Latzhose bei Kundenterminen sieht er als überholt.

Zwei Bewerber hatte das Unternehmen heuer – das ist nicht viel, weswegen Kratzer die Nachwuchsförderung umso wichtiger ist und er in Sozialen Netzwerken für den Beruf des Anlagenmechanikers wirbt. Er erinnert sich an Jahre, als sie „auch mal gar keine Bewerbungen hatten.“ Seit rund zehn Jahren habe sich die Zahl beständig auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Trotzdem ist der Unternehmer zufrieden. „Die Qualität der Auszubildenden ist gut.“ Eingerahmte Urkunden an der Wand bezeugen seine Worte: Innerhalb von zehn Jahren brachte der Betrieb zwei Landessieger und zwei Kammersieger hervor.

Pro Jahr bietet Kratzer eine Lehrstelle an, rund 25 Prozent machen die drei Azubis momentan aus. Eine stolze Zahl, sagte Staatssekretärin Carolina Trautner anerkennend, die sich am Vormittag ein eigenes Bild des Unternehmens gemacht hatte. Die drei Azubis Marcel Paula, 2. Lehrjahr, Maximilian Richter, 1. Lehrjahr, und Gianni Muscillo, 4. Lehrjahr, kennen die Geschichten von Klassenkameraden und sind froh, sich für das Unternehmen entschieden zu haben. „Die Arbeit ist abwechslungsreich“, sagt Richter.

Viele offene Lehrstellen im Landkreis Augsburg

Alle drei lernten die Firma über ein Praktikum kennen. Im Alltag begleiten sie täglich einen Kollegen zu Vorortterminen. Ihre Ausbildung beinhaltet dabei vier Bereiche: Kundendienst, Neubauten, Kesseltausch und Badsanierung. Erst am Vormittag wüssten die Männer jeweils, welche Aufgaben sie erwarteten.

Die drei im Alter von 16 bis 19 Jahren haben direkt nach der Schule ihre Ausbildung begonnen. Schon jetzt ist ihnen klar, wie es beruflich weitergehen soll. „Ich möchte nach der Ausbildung entweder den Techniker oder Meister machen“, sagt Paula und die anderen beiden stimmen ihm zu. Dafür müssten sie anschließend zwei Jahre im Betrieb bleiben. Einen Weg, den Chef Benedikt Kratzer unterstützt. „Unsere Arbeit ist so komplex, dass ich unseren Azubis rate, sich weiterzubilden.“

Auch intern sei das möglich, beispielsweise zum Kundendiensttechniker. Im Bereich der Handwerkskammer (HWK) für Schwaben starten heuer 438 neue Azubis im Landkreis ihre Ausbildung. Das sind sieben Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) beginnen 937 junge Menschen ihre Ausbildung. Vor Ausbildungsbeginn waren über 700 Stellen noch offen.

