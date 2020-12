vor 18 Min.

Der Kalender „Langweider Ansichten" unterstützt die Arbeit der Kirche St. Vitus

Der Kalender für das Jahr 2021 ist nach den Gottesdiensten in Langweid zu haben. Lokale Fotografen haben die schönen Ecken der Region fotografiert.

Von Sonja Diller

Vom neuen Badesee im Winterkleid bis zum Alpenpanorama vom Achsheimer Reitberg aus gesehen: Der St.-Vitus-Kalender 2021 bietet wieder die schönsten Langweider Ansichten für ein ganzes Jahr. Zehn Fotografen haben im Jahreslauf ihre Heimatgemeinde ganz genau angeschaut und die sehenswertesten Blickwinkel festgehalten.

Der Erlös geht an den Bau- und Förderverein der Kirche St. Vitus

Der gesamte Erlös des Kalenderverkaufs kommt wie immer den Projekten des Bau- und Fördervereins St. Vitus zugute, da die Produktionskosten vom Vindelica-Verlag übernommen werden. Einige Tausend Euro kommen so jedes Jahr zusammen und werden im Interesse der Pfarrgemeinde investiert. "Praktische Möbel für das Pfarrheim waren eine der letzten Anschaffungen aus dem Fördertopf", so der Vereinsvorsitzende Heinrich Böckhorst. Pfarrer Benedikt Huber bedankte sich bei der Vorstellung des Kalenders bei allen Beteiligten: "Eine tolle und wohl auch einzigartige Aktion, die in Langweid schon Tradition hat."

Zu haben ist der Kalender nach den Gottesdiensten der Adventssonntage in den Kirchen sowie bei den Vertretern des Bau- und Fördervereins und des Pfarrgemeinderates.

Lesen Sie hierzu auch:





Themen folgen