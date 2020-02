vor 39 Min.

Der Kindergarten-Papa aus Stadtbergen sagt Servus

Mehr als 20 Jahre lang war Hans Scheiterbauer-Pulkkinen bei der AWO für die Kitas zuständig. Jetzt ist „Scheipu“ in Rente und hält es mit Loriot.

Von Ingrid Strohmayr

Im Juni 1979 kam Hans Scheiterbauer-Pulkkinen, geboren in Fürstenzell bei Passau, nach seinem Studium an der Fachhochschule München als erster Sozialpädagoge zur Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Schwaben. „Das war schon außergewöhnlich, ich war anfangs fast ein Fremdkörper.“ Genau beobachteten den Neuling der damalige Geschäftsführer Willi Heckenberger und der Vorsitzenden Alois Strohmayr sen.. Er hatte 1951 dafür gesorgt, dass die Geschäftsstelle des Bezirksverbandes nach Stadtbergen kam.

Die AWO Schwaben hatte 1979 15 Kindergärten und einige Kinderhorte in Trägerschaft, um diese Aufgaben sollte sich Hans Scheiterbauer-Pulkkinen kümmern. „Wobei Herrn Strohmayr damals nicht ganz klar war, welche Aufgaben ich hatte. Dies mündete in einer Aussage von ihm, dass er zwar oben etwas hereinschütte, nämlich ein Gehalt, er aber nicht weiß, was unten herauskommt. So hatte ich relativ freie Hand den Bereich als Fachberater für Kindergärten selbst zu gestalten und organisieren“, erinnert sich Hans Scheiterbauer-Pulkkinen, der von seinen beiden Chefs den Spitznamen „Schnäuzlbart“ verpasst bekam.

Früher gab es nur Vormittags- und Nachmittagsgruppen

Seit dieser Zeit hat sich viel verändert: Meist sind den Familien beide Eltern berufstätig, die Kinder sind länger und öfter in den Einrichtungen. „Früher gab es nur Vormittags- und Nachmittagsgruppen, jetzt sind es in der Regel Ganztagesgruppen“, erklärt der 68-Jährige. Einfache Dinge wie das Angebot eines warmen Mittagessens mussten geregelt sein.

„Die wohl größte Herausforderung für Träger, Kommunen und Eltern war Umstellung 2005 vom Kindergartengesetz auf das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Diese erforderte auch einen großen bürokratischen und finanziellen Aufwand, nachdem die Eltern jetzt nach Stunden buchen konnten, was wiederum den Einsatz einer neuen EDV-Software nötig machte“, sagt Hans Scheiterbauer-Pulkkinen. Die nächste große Herausforderung stand 2008 mit dem Ausbau der Krippen an. „Wir haben immer in der AWO die Betreuung unserer Kleinsten positiv gesehen, es war letztlich auch ein Ziel von mir, Kinderhäuser auf den Weg zu bringen, wo dies möglich war, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort in einem Haus zu etablieren“.

Haus der Familie zählt zu den echten Herzensprojekten

Heute ist die AWO Schwaben Träger von 38 Kindertageseinrichtungen, Schülerbetreuungsangeboten, Mittagsbetreuung in Grund und Mittelschulen, der Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ und Familienstützpunkten. Das Haus der Familie zählt zu den echten Herzensprojekten. Dabei lagen ihm die Einführung der Mini- und Maxiclubs sehr am Herzen, um Kindern ohne Kindergartenplatz das Miteinander mit einem pädagogischen Konzept zu ermöglichen, wie auch die Einführung von einem großen Angebot an Bildungsthemen für Eltern.

Auch im Bereich der Jugendsozialarbeit engagierte sich die AWO, heute mit 16 Stellen im Landkreis Lindau und Ostallgäu. „Jugendhilfe in der Schule, mit der wir bereits im Jahr 2000 angefangen haben, ist eine sinnvolle Ergänzung und nicht mehr wegzudenken“, betont der kreative Sozialpädagoge. Nachdem seine Aufgaben immer umfangreicher und die Arbeitsfelder nicht einfacher wurden, bekam er 2011 Verstärkung durch Silke Scherer, die den Bereich der Fachberatung übernahm und heute seine Stelle als Vorstand Kinder- und Jugendhilfe übernommen hat.

Die Chemie hat gestimmt bei der Awo

In den letzten Jahren ging es für „Scheipu“, wie er von seinen Mitarbeitern scherzhaft genannt wird, darum, das Personal zu halten und zu finden, eine der größten Herausforderungen. „Wesentlicher Punkt ist die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource“, weiß der Chef von 550 Angestellten in Schwaben und im oberbayerischen Neuburg an der Donau. Eine Umfrage über ein betriebliches Gesundheitsmanagement ergab, dass 88 Prozent das Betriebsklima für gut, 86 Prozent die Zusammenarbeit und 84 Prozent die Anerkennung ihrer Leistung als sehr gut und gut beurteilten. „Ich wäre nicht 40 Jahre bei der AWO Schwaben gewesen, wenn hier die Chemie nicht gestimmt hätte“, sagt der Vollblutpädagoge. „Jetzt übe ich seit dem 1. Januar erst einmal Rente. Es ja meine Erste, wie Loriot dies einst sagte“, lacht Hans Scheiterbauer-Pulkkinen, der mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand geht. „Es war schon sehr emotional und sehr persönlich, als mich das Präsidium, Geschäftsstelle mit Vorstand und Verwaltungsrat und meine Kita-Leiterinnen mich verabschiedeten“.

Er genießt jetzt die Zeit der Entschleunigung, keine engen Taktungen zu mehr zu haben, widmet sich Dingen, die liegen geblieben sind, mag Radeln und Fotografieren und freut mich auf das bevorstehende Skifahren im Fasching. Doch ganz besonders auf entspannende Urlaubstage in Finnland im Holzblockhaus in der Heimat seiner Gattin Anne, die als selbständige Dipl. Pädagogin arbeitet. Auch Tochter Mai (28) tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern und machte ihren Bachelor in sozialer Arbeit, während Sohn Jonas (25) der Praktiker in der Familie ist und Schreiner wird. Doch ganz auf die AWO kann „Scheipu“ nicht verzichten, er wird sich als AWO-Ortsvorsitzender von Neusäß vermehrt um diesen kümmern.

Themen folgen