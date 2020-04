06.04.2020

Deutsch-türkische Freundschaft verbindet

Aufmerksam lauschten auch die Kinder beim Vorlesen in deutscher und türkischer Sprache. Als Übersetzerinnen agierten Menili Litzel (links) aus Ellgau und Suszan Genzer (rechts) aus Ehingen.

In Ellgauer Pfarrbücherei lesen Türken und Deutsche in ihrer Muttersprache

Von Rosmarie Gumpp

Die Idee kam von Elisabeth Wagner-Engert: „Wir könnten uns doch einmal in der Pfarrbücherei zum gegenseitigen Vorlesen treffen.“ Und so wurden Einladungen zum Vorlesen in türkischer und deutscher Sprache verschickt – und diese von vielen angenommen. Asylbewerber aus Ellgau, aber auch Familien aus Nordendorf und Ehingen mit türkischen Wurzeln folgten dem Geschehen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Literaturpädagogin Elisabeth Wagner-Engert. Mehmet, Ömer, Ali und andere lasen aus Werken der türkischen Literatur, etwa die besten Geschichten von Nasreddin Hodscha. Der Schüler Ludwig Leichtle und Marianne Goessler aus dem Asylhelferkreis lasen froh gelaunt dazu die deutsche Fassung vor.

Da Sprache und Essen ein Stück Heimat verkörpern und Menschen und Kulturen miteinander verbinden, wurde anschließend miteinander gegessen und natürlich miteinander geratscht. Die Gäste hatten dazu türkische Spezialitäten mitgebracht. So entstand ein geselliges deutsch-türkisches Miteinander.

Anmerkung der Redaktion: Die Veranstaltung fand statt, bevor die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft traten.

