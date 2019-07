vor 18 Min.

Die EU als großes Friedensprojekt

Empfang im Rathaus für Jugendliche aus Brie-Comte-Robert

Bereits zum 29. Mal begrüßte der Partnerschaftsverein (PaVe) Jugendliche aus der Partnerstadt Brie-Comte-Robert zur gemeinsamen Austauschwoche.

Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz hieß die zehn französischen Jugendlichen mit ihrer Betreuerin Céline Guyon (Kulturbüro Brie-Comte-Robert) im Stadtberger Rathaus willkommen und bedankte sich bei allen Organisatoren, Helfern und Quartiergastgebern, allen voran Astrid Flagner und Gabi Nießner. Er betonte, wie wichtig ihm die Städtepartnerschaften, der Jugendaustausch und ein friedliches Miteinander in Europa sind. „Vor allem der Jugend muss man die positiven Seiten von Europa aufzeigen, ihnen das Kennenlernen von Jugendlichen anderer Nationen mit ihren Sichtweisen ermöglichen. Auf kommunaler Ebene leistet der PaVe damit einen wichtigen Beitrag für ein gemeinsames Europa“, betonte PaVe-Vorsitzende Astrid Flagner.

In den kommenden Tagen steht für die Besucher und ihre Stadtberger Freunde eine Stadtrundfahrt mit Bummel durch München, Stand-up-Paddeln auf dem Ammersee, der Besuch des Skyline-Parks in Bad Wörishofen und ein Ausflug per Straßenbahn in die Fuggerstadt Augsburg mit Besuch der Fuggerei auf dem Programm. (inst)

