Die Meisterfotografin hat Mensch und Tier fest im Fokus

Uschi Endres führt seit 2002 die „Photophantasien Englisch“. Die Motive sind gleich geblieben, Bilder und Arrangements haben sich aber deutlich verändert.

Von Steffi Brand

Stolz zeigt Uschi Endres ihr Abschlusszeugnis. Im Jahr 1982 hat sie die Gesellenprüfung mit der Note 1 bestanden. Nur vier Jahre später nahm sie die Meisterprüfungsrolle entgegen, verrät die Chefin von Photophantasien Englisch lachend. Mit diesem Lachen führt die 57-jährige Fotografenmeisterin seit dem 2. Mai 2002 den Betrieb, den viele nur an seinem heutigen Standort in der Römerstraße kennen. De facto jedoch gibt es den Betrieb schon viel länger im Lechtal.

Am 1. Juni 1964 gründete Hans Englisch, der Vater von Uschi Endres, Foto Englisch. Auch Mutter Ursula Englisch war als gelernte Fotolaborantin mit von der Partie. Die ersten Fotos entstanden in der Nordfeldstraße, in Geschäftsräumen, die gerade einmal 2,85 Meter breit und vier Meter lang waren. In diesem Mini-Atelier entstanden immerhin 3000 Passbilder und 1000 Porträts. Zum Vergleich: Das Atelier in dem Uschi Endres heute Fotos macht, misst etwa elf auf sechs Meter inkl. einem „Zwergenarbeitsraum“, wie die 57-Jährige den kleinen Bereich des Ateliers nennt, in dem sie die Bildbearbeitung am Computer durchführt.

„Mit viel Geld und Herzklopfen“ den Laden umgekrempelt

Fünf Jahre nach der Gründung zog das Unternehmen um. Von Juli 1969 bis Mai 1973 befand sich das Geschäft in der Donauwörtherstraße 4. Zeitgleich (von 1967 bis 1971) betrieb die Familie eine zweite Geschäftsstelle am anderen Ende des Landkreises: in Königsbrunn. Der Umzug an den heutigen Standort in die Römerstraße fand im Jahr 1973 statt. Knapp 30 Jahre später krempelte Uschi Endres, die heutige Inhaberin, „mit viel Geld und Herzklopfen“ den Laden im Zuge der Übernahme um.

Damit manövrierte sie ihr Unternehmen in die Welt der modernen Technik, setzte auf Computer, Digitalkameras und gestaltete auch den Laden um. Drei Jahre später wurde das Labor entfernt. Der Handel im Laden beschränkt sich heute auf Bilderrahmen und Alben, Hardware gibt es nicht mehr und Filme sowie das Entwickeln von Filmen bietet Photophantasien Englisch nur noch wenigen Kunden an, die im Zeitalter der Digitalfotografie darunter leiden, dass es „keine richtigen Bilder mehr zum Anfassen und Ansehen gibt“.

Einmal tollten fünf Rottweiler gleichzeitig durchs Atelier

Im Fokus stehen bei Uschi Endres und ihrem Team, das aus Fotografenmeisterin Birgit Machold, Monika Zimmer und Gabi Höber in Beratung und Verkauf sowie Theresia Jaklitsch in der Buchhaltung besteht, die Fotos – oder um genauer zu sein, Fotos von Menschen und Tieren. In der Kategorie der Porträtfotografie, die neben der Passbildfotografie den größten Teil bei Photophantasien Englisch ausmachen, fallen Bilderserien mit Familien, Hochzeiten, Paaren, Schwangeren, Neugeborenen, Freunden, Kindern und Tieren. Einmal tollten fünf Rottweiler gleichzeitig durchs Atelier, erinnert sich Uschi Endres an eine wahrlich große Herausforderung und erklärt: „Die Wünsche werden ausgefallener – und wir gehen mit.“

Und auch wenn die Motive über die Jahre hinweg gleich geblieben sind, so haben sich die Bilder und Arrangements dennoch verändert. Statt „Porträtaufnahmen“ im Außen- und Innenbereich werden heute „Shootings“ gemacht, erklärt die 57-Jährige und lacht. Gerne wird mit Bild-Accessoires gespielt wie dem Koffer, der die Reiselust weckt, oder mit dem Kuschelfell, worin sich das Baby pudelwohl fühlt.

Allein mit der Fotografie ist noch längst nicht alles getan

Wer will, kann ein spezielles Outfit tragen und damit beim „Shooting“ in eine bestimmte Rolle schlüpfen. Dass es allein mit der Fotografie noch längst nicht getan ist, verrät sie mit Blick auf die Vor- und Nacharbeiten, die für sie bei jedem Shooting anfallen: Nach einem Vorgespräch, das bis zu einer halben Stunde dauern kann, wird fotografiert. Eineinhalb Stunden rechnet die 57-Jährige für die Auswahl der Bilder sowie die Bereitstellung der schönsten Aufnahmen in verschiedenen Farben oder aufbereitet zu einer Collage. Viele Kunden werden anschließend im Geschäft bei der Auswahl beraten. Anschließend werden die ausgewählten Aufnahmen noch bearbeitet, was weitere ein bis zwei Stunden dauern kann.

Doch es ist genau diese Form der Dienstleistung, die Uschi Endres heute noch an ihrem Beruf als „Menschenfotografin“ schätzt, wie sie sich selbst bezeichnet. Die Mutter zweier erwachsener Söhne fotografiert mit Herz und Verstand gleichermaßen. Ihr Anspruch ist es, die Menschen, ihren Stil und ihre Emotionen abzubilden – „und dafür braucht es weit mehr als Technikverständnis“, erklärt sie. Fit muss sie ebenfalls sein in ihrem Beruf, weswegen die 57-Jährige gerne Sport treibt und Rad fährt.

