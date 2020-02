vor 52 Min.

Die Noten müssen immer passen

Bei der Jobbörse in der Anna-Pröll-Mittelschule erfuhren die Teilnehmer Wissenwertes über Chancen und Anforderungen der Jobwahl.

Experten zeigen Chancen und Anforderungen in der Gersthofer Mittelschule

Allgegenwärtig beklagen Stimmen aus Industrie und Wirtschaft den zunehmenden Fachkräftemangel in den Betrieben. Vor allem das Handwerk leidet unter diesem Phänomen. Um diesem Problem aktiv entgegenzutreten, präsentierten bei der diesjährigen Jobbörse an der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen Vertreter von rund vierzig regionalen Unternehmen in Fachvorträgen das Angebot und die Aufnahmebedingungen ihrer aktuellen Ausbildungsberufe.

Ob Lehrstellen in der Industrie oder dem Handwerk, dem kaufmännischen Bereich oder der Logistik – vielfältig war das Programm, das den Schülern geboten wurde. Auch Referenten der Berufsschulen und Mitarbeiter sozialer und staatlicher Einrichtungen gaben Einblicke in ihre Arbeit und ihre Aufnahmebedingungen.

Im Unterricht hatten sich die Mädchen und Buben auf diesen Tag vorbereitet, sich mit Berufsbildern auseinandergesetzt oder die Profile der Betriebe erarbeitet, bei denen sich das erstrebte Berufsziel realisieren lässt. Neben Fragen zu den Ausbildungsvoraussetzungen waren auch Informationen über das Gehalt, die Weiterbildungsmöglichkeiten aber auch die Erreichbarkeit des Betriebs mit öffentlichen Verkehrsmitteln häufige Themen.

Doch ob weiterführende Schule oder die Ausbildung, einige der Grundaussagen ähnelten sich in annähernd jedem Gespräch: Die Noten „müssen passen“ und die Zeugnisbemerkungen zu erkennen geben, dass die Schülerin oder der Schüler sowohl vom Charakter als auch vom Verhalten für die Ausbildung oder die schulische Weiterbildung geeignet ist.

Dabei steht bei den meisten Betrieben der erfolgreich bestandene qualifizierende Mittelschulabschluss hoch im Kurs. Auch viele Eltern hatten das Angebot wahrgenommen und ihre Kinder zu diesem Informationsnachmittag an der Schule begleitet. (AL)

