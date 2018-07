vor 44 Min.

Die Stars auf dem Berg

Die alten Traktoren waren die heimlichen Stars bei der Bergparty und dem Bergfest in Auerbach.

In Auerbach kamen Alt und Jung fröhlich zusammen

Sie waren die heimlichen Stars des Bergfestes: Die liebvoll gepflegten alten Traktoren und Landmaschinen der Oldtimerfreunde aus Horgau wurden am Sonntagnachmittag von vielen Besuchern bestaunt und förmlich belagert. Begonnen hatte das fröhliche Fest auf dem Seilerberg aber schon am Freitag mit der Bergparty und dabei vom Wetter her einen Traumstart erwischt.

Das neue Konzept der Open-Air-Party wurde sehr gelobt. In der „Main-Area“ zauberte DJ Assaggio Partymusik und die aktuellen Sounds aus den Charts. Im neuen, noch größeren Partystadl wurden Schlager präsentiert.

Am Samstag gaben dann die Rothaler Musikanten den Ton an. Wohin man blickte, gab es nur fröhliche Menschen, die den warmen Abend und das tolle Ambiente genossen.

Bei strahlenden Sonnenschein begann am Sonntag das Bergfest mit der Bergmesse, die von Herrn Pfarrer Karlheinz Reichart zelebriert wurde. Er fand wie immer die richtigen Worte um die Messebesucher zum Nachdenken zu bringen, ihnen aber auch ein Lachen zu entlocken. Der Musikverein Langenneufnach gestaltete die Messe musikalisch und spielte den Frühschoppen.

Am Nachmittag fuhren die Oldtimer auf und es hatten die Happy Kids unter der Leitung von Isabella Wagner ihren fröhlichen und beschwingten Auftritt, ehe die Adelsrieder aufspielten. Die Hauptattraktionen für die kleinen Gäste waren die Hüpfburg und der Süßigkeitenstand, während es für die Großen Deftigeres gab. (AL)

Themen Folgen