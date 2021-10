Nachbarn sammeln Unterschriften gegen Fahrradstraße in Diedorf

Plus Nachbarn haben 80 Unterschriften gegen die Fahrradstraße vor dem Gymnasium gesammelt. Sie fühlen sich durch die Einführung übergangen. Das passiert jetzt.

Die Diskussionen um die Fahrradstraße auf der Dammstraße beim Diedorfer Gymnasium reißen nicht ab: Wie Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel als Sitzungsleiter jetzt auf der Gemeinderatssitzung berichtete, ist bei der Gemeinde eine Unterschriftenliste mit 80 Namen eingegangen, die sich gegen die Art und Weise der Einführung der veränderten Vorranglage auf dem Straßenzug aussprechen. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, sprechen die Initiatoren davon, sich von Landrat, Gemeinderäten und Bürgermeister übergangen zu fühlen. So wird nun reagiert.