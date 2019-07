vor 46 Min.

Diedorfer Schule denkt an Anne Frank

Aktionstag mit Blick aufs Grundgesetz

Vor wenigen Wochen wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag erinnerten bundesweit rund 40000 Schülerinnen und Schüler an das jüdische Mädchen, ihr weltberühmtes Tagebuch sowie die sechs Millionen Opfer des Holocaust. 250 Schulen beteiligten sich am diesjährigen AnneFrank-Tag unter dem Motto „Anne Frank 90“. Die Grund- und Mittelschule Diedorf präsentierte zum Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus eine Ausstellung. Der deutschlandweite Anne-Frank-Tag wird vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin organisiert.

Die Schülerinnen und Schüler der Diedorfer Schule setzen dabei auch eine öffentliche Aktion um: einen Parcours zum Grundgesetz, das ebenfalls in diesem Jahr Geburtstag hatte. Die darin enthaltenen Menschenrechte garantieren eine freie und offene Gesellschaft. (AL)

